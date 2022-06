Vzácné terénní Suzuki vypadá v inzerátu jako nové. V Česku o něm ale zjistili krutou pravdu

Suzuki Jimny jedno z nejvzácnějších terénních aut v Česku. V inzerci jich najdete jenom pár a za ceny, které výrazně převyšují původní ceny nových kousků. I tak si ale musíte dát pozor, abyste nenaletěli…

Od oficiálního představení současné generace Suzuki Jimny v létě uplynou už čtyři roky, než jsme se ale poprvé svezli na české půdě, museli jsme čekat téměř rok a čtvrt. V prvních novinářských testech byl vůz poprávu vychválen do nebe a dopracoval to až do finálové šestky ankety Auto roku 2020 v České republice, už tenkrát se nad ním ale kvůli vysokým emisím stalovala mračna. Bristký Autocar předpovídal stažení osobní verze z trhu a její nahrazení verzí užitkovou, což se zhruba o rok a půl později naplnilo.

Ze Suzuki Jimny se mezitím stala podpultovka, jejíž ceny vyletěly neskutečně vysoko. Zatímco v roce 2019 se bezpečně vešlo pod 500 tisíc i v nejvyšší výbavě, koncem loňského roku se ceny hrstky v Česku inzerovaných vozů pohybovaly od 600 tisíc do milionu. Dnes už ale narazíte i na kousek za 1,27 milionu korun, což je prostě nesmysl. Suzuki Jimny takovou cenu nemá, takže nejde-li o stejný trik jako loni v případě Škody Felicia Trumf, měl by se nad sebou prodejce z Brna hluboce zamyslet.

Přitom stačí přejet za hranice a situace je o poznání lepší. Na serveru mobile.de jsou v nabídce skoro čtyči stovky jimníků od roku výroby 2019, přičemž ceny za hezké kousky se pohybují od nějakých 28.000 eur výš (asi 700.000 Kč). Pořád je to hodně peněz, ale možnost koupě tady je. Jenže ono je potřeba být patřičně opatrný. Mezi inzerovanými vozy je totiž přinejmenším jeden, který má za sebou opravu ošklivou minulost, ale není to na něm na první pohled vidět.

Vzpomínáte na „polátanou“ Škodu Kodiaq, která po opravě vypadala jako nová? Tak v tomto případě budete rádi, že v kastlíku nenarazíte na vodní tvorstvo. Na první pohled špičkově vypadající off-road s nájezdem 14.000 km byl totiž dle prověření Cebie zaplavený až po střechu. Ostatně podívejte se do galerie na fotky, které jsme převzali přímo z výpisu hodnocení Cebie.

Cebia již začátkem roku varovala, že se v Česku začínají objevovat vozy zatopené během loňských záplav v Německu. Tento konkrétní Jimny se nakonec do Česka nedostal, ale uznejte sami – tipovali byste podle stavu na fotkách z inzerátu, že ho potkalo něco tak strašného? Upozorňujeme, že na mobile.de je stále k dohledání. Vůz stojí 28.498 eur (asi 700.000 Kč) a dle popisu motoru a převodovka běží hladce. V reportu Cebie je přitom uvedena odhadovná škoda ve výši téměř 46 tisíc eur.

Dobrou zprávou je, že pokud si vystačíte s verzí N1, můžete si v Česku pořídit nové Suzuki Jimny s pohonem 4x4 a manuálem za 543.900 Kč (ceník platný od února 2022). Vůz má pevně danou výbavu a připlatit si můžete jen za lak karoserie (9000 Kč), pořád nám to ale připadá jako lepší možnost, než platit stovky tisíc navíc za vozy v české inzerci.

Ještě loni na podzim stála v ceníku Jimnyho tato poznámka: Alokace pro český trh na letošní rok již byly vyčerpány. Je nám líto, ale vzhledem k velkému zájmu zákazníků, výrazně převyšujícímu dostupné množství vozidel, nejsme schopni všechny zájemce o vůz uspokojit. Nemá tak smysl jednotlivé prodejce Suzuki kontaktovat za účelem nákupu vozu. Suzuki Jimny ale žije dál. Pokud po něm pokukujete a dosud jste si ho nekoupili, udělejte to co nejdříve. Kdo ví, kdy se z něj zase stane těžko dostupné zboží...