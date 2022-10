Vzácné Lamborghini ve Vysočanech opravdu někdo zapálil. Pachatel podle všeho nebyl nejbystřejší

Během manipulace s hořlavinou se neznámý pachatel polil a vzplál společně s autem. Mohlo by to pomoci při jeho identifikaci.

Zpráva o požáru okruhově zaměřeného Lamborghini Huracán STO v Praze oběhla nejen Českou republiku, ale snad celý svět. Modro-žlutý supersport hořel v noci na čtvrtek 29. září před před autosalonem Advantage Cars v pražských Vysočanech, kde byl vůz vystaven. Příčina požáru nebyla jednoznačná, oficiální potvrzení přichází až teď.

Vůz byl úmyslně zapálen neznámým žhářem, jehož zachytily bezpečnostní kamery. K vozidlu přišel před půlnocí, polil jej hořlavinou z kanystru a poté zapálil zapalovačem, přičemž vzplál i on sám. Kriminalisté po muži vyhlásili pátrání. Pomůže i to, že by mohl mít viditelné popáleniny, a to i na obličeji, které byly způsobeny neopatrnou manipulací s hořlavinou.

Policie uvádí, že podezřelý je pravděpodobně muž střední postavy, oblečen do mikiny s kapucí, pravděpodobně Adidas, světlých kalhot a bílých tenisek Nike. Případ je prověřován pro trestný čin poškození cizí věci, škoda činí jedenáct milionů korun. Policie přivítá jakékoliv informace o lidech, kteří mají čerstvé popáleniny na obličeji či na rukou.