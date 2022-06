Vzácné Ferrari 410 Sport Spider míří do aukce. Závodil s ním i Carroll Shelby, který na něm zanechal zajímavý vzkaz

Do aukce míří kus závodní historie Ferrari. Vznikly jen dva exempláře, aby naplnily sen Enza Ferrariho.

Aukční síň RM Sotheby´s hledá nového majitele pro další historický klenot. Tentokrát se v její nabídce objevilo unikátní Ferrari 410 Sport Spider s nebývalou závodní historií.

Ferrari 410 Sport Spider bylo ztělesněním snu Enza Ferrari uspět ve světovém šampionátu sportovních vozů roku 1955. K tomu ale potřeboval výkonný vůz, který bude excelovat na závodní dráze i pětidenní rally Carrera Panamericana přes Mexiko.

Inženýři proto navrhli trubkový rám s nízkým těžištěm a šasi 519/C osadili pětilitrovým dvanáctiválcem se dvěma svíčkami na válec a výkonným rozdělovačem. Spolu s puntičkářským naladěním dosahoval motor výkonu 400 koní. Celkem byly postaveny pouhé dva kusy, ale na vytouženou Carreru Panamericana se nepodívali. Organizátoři ji s předstihem zrušili, takže se obě auta slavnostně představila až v šampionátu sportovních vozů sezóny 1956.

Za volant tohoto exempláře nesoucím číselné označení 0598 CM usedl král Juan Manuel Fangio. Ani to nezajistilo uspokojivý výsledek na vytrvalostním závodu 1000 km Buenos Aires v lednu roku 1956 a auta byla odeslána zpět do Evropy. Vůz 0598 CM následně získal do rukou Carroll Shelby pro Team Edgar, kde se mu dařilo o poznání více. Týmu přivezl 8 vítězství a 10 stupních vítězů.

Carroll Shelby nechal na stále původní nádrži ručně psaný odkaz „Ferrari mi řekl, že tohle je nejlepší auto, které kdy postavili“. Později ale začal sympatizovat s Maserati a postupně přesedlal na jejich vozy. Ferrari však zůstalo v zázemí týmu, bylo předáno Philu Hillovi a poté s ním závodil i Richie Ginther.

Když John Edgar v roce 1960 odešel do důchodu, prodal vůz novému majiteli, který s ním absolvoval na tříhodinový závod v Daytoně roku 1963. Podle nových regulí ale musela mít závodní auta střechu. Ta byla na Ferrari dodatečně namontována, ale pro výslednou špatnou aerodynamiku se majitel raději rozhodl vyměnit jej za Ferrari 250 GTO.

Ferrari 410 Sport Spider se následně odebralo na dvacetiletý odpočinek ke sběrateli. V roce 1980 ho koupil Howard Cohen a provedl rozsáhlou renovaci. Další práce proběhly mezi lety 2012 až 2016, kdy došlo na odbornou mechanickou obnovou dvanáctiválce. Od té doby změnil vůz ještě několikrát majitele a nyní je opět k dispozici.