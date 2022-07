Vzácná Škoda Forman Solitaire v krásném stavu je v Česku za hubičku! Má jen jednu menší chybu

Pokud hledáte nějakou nostalgickou pecku, tak „fazol“ Solitaire na okresních značkách, co právě bez problému otočil Chorvatsko, se zdá být jako fajn kup. A za ty peníze?

S příchodem automobilek ze Západu musela Škoda Favorit podstoupit zkrášlovací procesy a časem vzniklo snad nepočítaně edic. Ono se samozřejmě není čemu divit, když základ měl holé plechy na vnitřních stranách dveří. Na začátku roku 1994 Škoda Favorit zcela dozrála a představila se v té nejlepší možné podobě - výbavě Solitaire.

Jen zvenku byla jasně rozpoznatelná řadou prvků. Fialová metalíza, pětipaprsková litá kola, černé polepy sloupků, ostřikovače světlometů, mlhovky, tónovaná skla nebo střešní okno, to byl Solitaire. Uvnitř pak na zákazníky čekalo specifické čalounění sedadel nebo autorádio Blaupunkt Montreux s kazetovým přehrávačem a čtyřmi reproduktory v předních dveřích.

Favorit Solitaire mohl na jednoho působit jako navoněná bída, ale na druhého také jako na splněný sen. Takový sen ale nebylo úplně snadné si splnit, Favorit Solitaire stál 250 tisíc, případně 300 tisíc s karoserií kombi (Forman). Oba dva tak byly dražší než Felicia, která vstoupila do prodeje jen o pár měsíců později s cenovkou 209.000 Kč. I tak se obou variant vyrobilo přes šest tisíc kusů.

Dnes tato auta z nostalgických důvodů frčí. Tak co kdybychom vám řekli, že je na prodej jeden Forman Solitaire, co před dvěma týdny otočil Chorvatsko, je v původním stavu a po servisu, s veškerou tehdejší výbavou, platnou STK a navíc ještě na dnes tak ceněných okresních značkách? Asi si řeknete, že takový exemplář bude stát majlant, ale to je omyl.

Našli jsme v inzerci přesně takový kousek a majitel za něj chce 39.000 Kč. Ano, auto má chybu v podobě „lehké koroze“, takže pro úplně stoprocentní stav bude vyžadovat zásah šikovného klempíře. I kdyby tam toho ale bylo více, tak je to auto skutečně za hubičku. Vlastně se divíme, že ho už někdo nekoupil.