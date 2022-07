Vzácná Alfa Romeo Giulia GTAm je na prodej v Česku. Jeden z 500 kusů může být váš za astronomickou cenu

Limitované verze Alfa Romeo Giulia GTA a GTAm byly vyprodané jen krátce po uvedení. Není se čemu divit, hardcore verze brilantního sedanu byly lákadlem spousty nadšenců do značky i okruhových matadorů. Obě auta byla naprosto úžasná, základní GTA byla vypilovanou verzi standardního sedanu Giulia Quadrifoglio a nadstavba GTAm ještě přitáhla všechny šrouby k dokonalosti.

Verzi m poznáte jednoduše, vedle klece vzadu má na zádi obří křídlo inspirované DTM speciálem z Alfy Romeo 155. Díky němu generuje dvakrát větší přítlak než standardní GTA a dokonce třikrát větší přítlak než standardní Quadrifoglio. Vedle toho má ještě více karbonových dílů. Oba dva vozy se ladily ve větrném tunelu závodního týmu Sauber ve švýcarském Hinwilu.

Motor 2.9 Biturbo posílil z 375 kW (510 koní) na 397 kW (540 koní), verze GTA a GTAm tak zrychlí na 100 km/h už za 3,6 sekundy. Osmistupňová automatická převodovka posílá všechen výkon na zadní kola. Alfa Romeo cenovku celkem napálila, verze GTA 176.500 eur, což bylo dle tehdejšího kurzu 4,8 milionu korun. Verze GTAm pak vyšla na 181.500 eur, tedy 4,9 milionu korun.

Pár kousků si ale ještě můžete vyzobnout, v Evropě se i nadále prodávají za zhruba 250.000 eur, tedy 6,2 milionu korun. Jeden takový kousek s touto cenovkou, a v zelené barvě Montreal Green, je na prodej v Česku. Je to číslo 093 a patří k němu veškerá dodatečná výbava včetně krycí plachty. Cenu můžete považovat za přestřelenou, nicméně taková je aktuálně skutečná hodnota vozu na trhu.

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

