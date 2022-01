Významné osobnosti, které nás v roce 2021 opustily: Bez nich by svět aut nebyl takový, jaký je

Květen: Bobby Unser (závodník, narozen 1934)

Pokud závodíte dost dlouho, pravděpodobně se zapletete do nějaké aféry. Přesně to se stalo Bobbymu Unserovi v roce 1981 při závodech Indy 500, kdy stewardi rozhodli, že Bobby předjel několik aut během vyvěšené žluté vlajky. O desítky let později se Bobby a tehdy druhý Mario Andretti, který byl po krátkou dobu vyhlášen vítězem, stále cítili oba jako držitelé prvenství. Zcela nezpochybnitelně však vyhrál 10 titulů na Pikes Peak International Hill Climb a redakce Autoweek jej označila za skutečnou legendu. Do síně slávy byl uveden v roce 1994, kdy získal čtvrté vítězství v IndyCar po sobě.