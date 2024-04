Vyzkoušeli jsme novou Škodu Vision Gran Turismo! Není to s ní lehké, hrabe i ve dvoustovce

Určitě vám neuniklo, že se do videohry Gran Turismo 7 v rámci měsíčních aktualizací poprvé dostal vůz značky Škoda. Tuhle videohru náhodou doma mám, takže se společně můžeme podívat, jakou stopu Škoda pro stovky tisíc hráčů po celém světě zanechává. Vůz je dostupný v sekci nových vozů (Brand Central) a vyjde na milion kreditů, ostatně jako většina ostatních vozů Vision Gran Turismo, třeba Ferrari nebo Suzuki.

V sekci Evropa teď nově najdete českou vlajku, která vás dostane do menu Škodovky. Zde můžete přejít k samotnému nákupu, nebo se ještě na chvilku zastavit a nasát historii značky. To je u Gran Turisma běžné, nejde jen o tupou zábavu, ale snaží se hráče i vzdělávat. Je to jednoduše komplexní zážitek. Nutno podotknout, že Škoda má muzeum ve hře nádherné a na časové ose projdete celou její historii včetně závodních úspěchů, o které se opírá i zmíněný nový vůz.

Ve své garáži se pak po zakoupení můžete o autě dozvědět spousty zajímavých informací. Projekt Škoda VGT začal už v roce 2019 a je jakýmsi propojením mezi minulostí, ze které si bere inspiraci ze speciálu 1100 OHC, a budoucností. Tým vývojářů pod vedením Martina Porteše konzultoval vznik vozu dokonce s šéfdesignérem značky Oliverem Stefanim. K dispozici jsou dvě zbarvení - jedno se inspiruje konceptem Vision 7S a druhé závodním vozem 130 RS. To jsem koupil já.

Vůz je koncipován jako jednomístný závodní stroj na elektrický pohon s prvky aktivní aerodynamiky. Má karbonový monokok a zavěšení push-rod, k tomu na každé nápravě elektromotor a jednostupňovou převodovku. Kombinovaný výkon je 1087 kg a hmotnost činí 1300 kg. Tým se zamyslel skutečně do detailu a přišel i s takovými řešeními, jako boční senzory pro upozornění na ostatní závodníky, nebo s titanovými pedály ukotvenými v podlaze. Sedadlo je karbonové s šestibodovými bezpečnostními pásy.

Osobní zkušenost

A jak to teda jezdí? Až zbytečně rychle. Výkon přes tisíc koní a jeho okamžitý nástup způsobuje, že auto s vypnutou kontrolou trakce lehce prokluzuje i ve dvoustovce. Možná by se to dalo ještě eliminovat jemnější prací na plynu, ale to bych nesměl mít volant za čtyři tisíce, který ale v Gran Turismu úplně bohatě stačí na on-line závody s ostatními v kategorii GT4, a s trochou odhodlání i na GT3.

To auto je všude hned, nedělá si přestávky na řazení a ačkoliv má skvělé brzdy, je trochu náročnější se s ním sžít. Já se s ním vlastně ani za devadesát kilometrů nesžil, což je ostatně vidět na níže přiloženém videu. Auto nabírá rychlost tak svědomitě, že stačí netrefit brzdný bod o kousek a už správně netrefíte vrchol zatáčky. Kdybych sem nahrál video z Monzy, kterou mám hodně najetou a správně trefené brzdné body jsou v ní kritické, asi byste se mi smáli, protože mi to se Škodou vůbec nešlo.

Když ale správně brzdíte, je auto skvělé. Není v něm totiž ani špetka záludnosti a prakticky nezná přetáčivost. Spíše zná její opak, který ale eliminujete tím, že nebudete stát na plynu jako na rýči. Při jízdě také vyluzuje zajímavý zvuk, který je však slyšet až ve vyšších rychlostech a hlavně zvenku. Pokud používáte pohled z kokpitu, uslyšíte jen typické elektrické bzučení.

Tvůrci Gran Turisma dělají pravidelné týdenní výzvy, kdy máte dané jedno auto a jeden okruh. Soutěží se o to, kdo zajede nejlepší čas. Právě teď se jezdí Škodou VGT, a to na okruhu Watkins Glen International. Máte dané časy na zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, podle kterých jste poté odměněni kredity pro nákup dalších vozů nebo dalších věcí. Tyto časy se ale posouvají podle toho, jak okruh ostatní závodníci zajíždějí. Jsem zatím na stříbrné medaili. Dáte zlatou? Zkuste to, já to zkusím taky.

Proč to dělat?

Proč vlastně píšeme o autě ve videohře? Však koho to zajímá, to auto si nemůžete koupit a ještě ke všemu je to elektromobil. Fuj, že jo. No, on je to totiž obrovský úspěch. Ví o nás celý svět, a to navíc i komunita, který možná doposud Škodu tolik nevnímala. Brilantní marketingový tah a hřejivý pocit pro všechny nadšence. A navíc byl Kazunori Yamauchi, tvůrce herní série Gran Turismo, tady u nás v Česku. Ví o nás, počítá se s námi. Bude toho víc. Děkujeme.