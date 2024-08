Vyzkoušeli jsme modernizovaný Mercedes-Benz třídy G: Nehraje jen na jistoty

Mercedes třídy G je jednou z ikon automobilového světa. Už 45 let nabízí stejný tvar, skvělé terénní vlastnosti a čím dál větší komfort a luxus. Letos přichází s další modernizací, ale především vůbec poprvé také s pohonem na elektřinu.

Legendární třída G od Mercedesu letos slaví 45 let existence. Za tu dobu si vystačila se dvěma generacemi, přičemž tu druhou jsme přivítali v roce 2018. Tehdy si ponechala stejné modelové označení W463, to se ale tento rok mění. Přichází totiž W465, prezentovaná jako třetí generace. Zde je nutné říci, že jde jen o modernizaci, která auto vizuálně nechává téměř beze změny, upravené jsou však pohonné jednotky.

A především poprvé v historii nabídku doplňuje také elektrická verze, oficiálně pojmenovaná G 580 s technologií EQ. Spalovací i bateriové verze novinky jsme jeli otestovat na polygon G-Class Experience v rakouském Štýrském Hradci, kde géčko už od samotného počátku vzniká v továrnách firmy Magna (dříve známé jako Steyr-Puch).

Na karoserii se sahalo jen decentně, změnila se maska chladiče a nárazníky. Upraveny byly i sloupky A, spoiler na zadním konci střechy nebo izolační materiály, aby auto bylo tišší a aerodynamičtější. Uvnitř je nejnovější verze systému MBUX se dvěma 12,3“ displeji. Nabízí třeba lepší funkce pro jízdu mimo asfalt pod souhrnným názvem Offroad Cockpit. Ve standardní výbavě jsou nově adaptivní tlumiče, schopné stabilizovat náklon i sklon vozu a automaticky omezovat pohyby karoserie.

Hlavně se ovšem pozměnily motorizace, verzi označenou G 500 bude nově místo čtyřlitrového osmiválce M176 pohánět řadový třílitrový šestiválec, vybavený klasickým turbodmychadlem a elektrickým kompresorem. Verzi AMG G 63 osmiválec zůstává, dieselový šestiválec získal novou variantu G 450d. Všechny tři motorizace jsou spojeny se 48V mild-hybridním ústrojím.

Technické údaje spalovacího Mercedesu W465 G 450 d G 500 G 63 AMG Motor/Objem [ccm] R6, 2989 R6, 2999 V8, 3982 Přeplňování turbo turbo + el. kompresor 2x turbo Maximální výkon [kW] 270 330 430 Maximální točivý moment [N.m] 750 560 585 Výkon integrovaného startér-generátoru [kW] 15 15 15 Maxim. točivý moment startér-generátoru [N.m] 200 200 200 Zrychlení na 100 km/h [s] 5,8 5,4 4,3 Nejvyšší rychlost [km/h] 210 210 220 Provozní hmotnost [kg] 2555 2485 2640 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 8,7-10,0 10,9-12,3 14,7-15,7 Základní cena [Kč] 3.277.890 3.531.990 5.052.960

Benzinový i dieselový šestiválec jsme protáhli po náročném rakouském polygonu, a nepřekvapivě géčka nikde neměla problém. Je až neskutečné, co tyhle stroje, které si představíme spíše v Pařížské ulici, v terénu opravdu zvládnou. Na polygonu jsme projeli stoupání s různými povrchy, zvládli náklon 35°, přejížděli balvany, kde jen milimetry bránily poškrábání obrovských litých disků, křížili nápravy nebo se brodili v 70 cm vody.

Na konci dne nám testovací jezdci ukázali, že jsme břídilové, a celý polygon, který jsme projeli krokem, prolétli pod plným plynem tak, že géčko místy létalo vzduchem. Ale také zvládlo 100 % stoupání i klesání, a to i na zpátečku. Skvělé jsou vlastnosti i na silnici, s AMG E63 jsme například zvládli výhybný manévr při rychlosti 80 km/h, což u takto velké krabice působí až fyzicky nemožné.

Věrný odkazu

Skutečnou hvězdou dne je však úplná novinka, první elektrické géčko. Mercedes vzal jeho vývoj hodně seriózně a vytvořil v Evropě nevídanou přehlídku techniky. Auto si ponechalo stejný rám jako spalovací verze, do něj se ale podařilo naskládat baterii o kapacitě 116 kWh. Každé kolo dostalo jeden elektrický motor a k němu do páru dvoustupňovou převodovku. Odpadají díky tomu všechny kardany, diferenciály a další nutnosti spalovacích offroadů.

Uzávěrky diferenciálů zde supluje vektorování točivého momentu, značkou označované jako virtuální uzávěrky. Systém umí řízením jednotlivých elektromotorů simulovat klasické uzavírání všech tří diferenciálů, tedy obou nápravových i mezinápravového. Systémový výkon dosahuje 432 kW, maximum točivého momentu je 1164 N.m, obojí více než AMG G 63 (430 kW a 850 N.m). Sprint z nuly na 100 km/h zvládá za 4,7 sekundy a na silnici je opravdu rychlý, ale také obratný, dost pomáhá nízké těžiště. Naladění podvozku také udržuje komfort, který nám přišel stejně dobrý jako u spalovacích verzí.

Technické údaje elektrické verze G 580 EQ Pohon 4x elektromotor Kapacita baterie [kWh] 116 Kombinovaný výkon [kW] 432 Kombinovaný točivý moment [N.m] 1164 Zrychlení na 100 km/h [s] 4,7 Nejvyšší rychlost [km/h] 180 Provozní hmotnost [kg] 3085 Kombinovaná spotřeba [kWh/100 km] 27,7 - 30,3 Základní cena [Kč] 3.626.370

Více času jsme ale strávili v terénu, kde nás auto opravdu překvapilo tím, jak jednoduše s ním jízda v náročných podmínkách působí. Stačí tlačítkem přepnout do režimu redukce, což zde má na starosti právě druhý stupeň všech čtyř převodovek. Poté si lze rekuperačními pádly pod volantem vybrat rychlost a dále už stačí točit volantem. Je úplně jedno, o jaký jde povrch, jestli se jede vodou, do kopce, nebo z kopce, auto si drží adekvátní rychlost, brzdí a aktivuje „uzávěrky“, řidič jen udává směr. Projeli jsme tak vše, co se spalovacími géčky, ale tentokrát jsme si připadali spíše jako cestující.

Pak jsou tu ale dvě vychytávky, které jízdu terénem ještě více usnadňují. G-steering po vytočení volantu až na doraz pošle točivý moment na vnější kola a umožní autu otočit se do zatáčky kolem zadního vnitřního kola téměř na místě. G-turn tohle dotahuje ještě o kus dále a dokáže auto otáčet opravdu na místě jako tank, zvládne takto dvě úplné otočky. V terénu opravdu užitečné funkce, ale i v Mercedesu vědí, že je využije naprostý zlomek majitelů. Mnohem častěji uvidíme videa, jak s tímhle blbnou v ulicích měst. Každopádně je to ale další povedený způsob, jak zvýšit atraktivitu elektrické novinky.

Častý dotaz, který ve spojení s elektromobily dostáváme, je, jestli jim nevadí jízda přes vodu. Géčko dokazuje že ne i tím, že zvládá větší hloubky než to spalovací (85 vs. 70 cm). Není se ostatně čemu divit, jeho pohon totiž nepotřebuje přívod vzduchu. Zvládlo by tak i více, ale podle přítomných jezdců mercedes už pak má tendence plavat, a nejde ho tedy ovládat. Všechny čtyři varianty už se dají koupit i v Česku, ceny začínají na 3.277.890 Kč za dieselové G 450 d.

Nejdražší je stále AMG G 63 za 5.052.960 Kč a elektřina se usídlila hluboko pod ní, začíná totiž na 3.626.370 Kč. Většinou ale nezůstane jen u toho, možnosti individualizace jsou ohromné, automobilka nabízí třeba výběr mezi 20.000 různými laky. Elektrické tedy není nejdražší, je přitom výkonnější a nemusí mít o tolik kratší dojezd proti dvakrát přeplňovanému osmiválci v AMG. Kolik reálně ujede, však zatím nevíme, na veřejné silnice nás totiž Mercedes nepustil. Zjišťování reálné použitelnosti si proto musíme nechat na klasický test v Česku.

