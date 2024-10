Vyzkoušeli jsme AMG Experience v Brně. Je to zábava, ale hlavně se něco naučíte do života

Koupili jste si Mercedes-AMG a všimli si, že to nějak moc hezky zatáčí, brzdí a taky že to pořádně jede. Chcete se to naučit pořádně používat? Něco pro vás máme.

AMG Experience se koná pouze v 16 zemích světa a představte si, že Česká republika je jednou z nich. Co to je, k čemu to slouží a proč by to právě vás mělo zajímat? Jednoho chladného brněnského termínu jsme se zúčastnili i my. Podmínky nebyly ideální. Celý den mrholilo jen s krátkými přestávkami, kdy vyloženě pršelo. Akce se ale koná za každého počasí a i tohle nepříznivé má během tréninků své výhody. Přinášíme vám tak na vyřčené otázky i odpovědi.

AMG Experience můžete v Evropě zažít u nás, respektive s českým mercedesem, a pak v Polsku, Německu, Itálii a v Anglii. Je to cvičení, kurz a zážitek. Existuje několik úrovní a pokud máte dostatek peněz, dostane vás AMG až do sedla závodního auta, kdy se přes tvrdé tréninky můžete stát i kompetetivním jezdcem, minimálně na gentlemanské úrovni. To, že je AMG Experience u nás však neznamená, že se bude jezdit jen v Česku, můžete na zimní trénink na zamrzlá jezera nebo na pokročilý trénink na Hungaroring.

V našem případě základního tréninku přijedete na místo den předem a čeká vás briefing, během něhož jste seznámeni s historií značky AMG, ale především s bezpečností jízdy. Už tady se dozvídáte základní techniky pro zvládnutí nedotáčivého či přetáčivého smyku, přijde řeč i na brzdění, techniku pohledu a ideální stopu. Druhý den ráno jsme byli rozřazení pomocí základního AMG modelu - A35 4Matic. Každý účastník si s ním dal slalom a podle techniky průjezdu jsme byli rozděleni do třech skupin.

Naší skupinu měl jako instruktor na starosti rallye jezdec Martin Semerád. Celodenní program je rozdělený na dva bloky. V dopoledním trénujete techniku jízdy a zvládnutí smyku, odpoledne pak přijde řada na ježdění po okruhu. Od rána nás tak čekaly tři disciplíny, první z nich byla vyvolání a následné srovnání smyku v A45 4Matic+. Tohle jsme si rád vyzkoušel, protože točení kolem kuželů s chytrou čtyřkolkou je pro mě něco nového. Zvyklý na zadokolky dávám rovnou kontra, zatímco tady to chce spíš stočit kola ještě dovnitř, ale po pár pokusech už se to povedlo.

Druhou disciplínou bylo krizové brzdění, mimo jiné v novém C 63 S AMG E Performance, z rychlostí 50 až 100 km/h. V případě vyšších rychlostí už bylo také nutné vyhnout se překážce podobné losímu testu. Takže hezky do plných brzd dokud nezačne do nohy kopat ABS a případně začít vyhýbací manévr. Třetí disciplína zněla jednoduše, ale nakonec byla dost složitá. Jeli jsme klasický drag race s modely AMG 63 GT 4door z cílové rovinky klasicky na světla, což je v pohodě, ale zastavit jsme museli přesně v boxu z kuželů na cílové rovince, což už tak lehké není.

Odpoledne to zúročíte

Program je namačkaný, mezi jednotlivými disciplínami máte maximálně pár minut a stačíte se maximálně mrknout, co je v cateringu nového. Jednoduše to není „salonní“ event, jestli si rozumíme. No a techniky, které jste si osvojily během dopoledne zúročíte v druhé části dne. Opět nás čekaly tři disciplíny, ale tentokrát dvě na velkém okruhu. A ta třetí? Ta byla nejvíc super a tou jsme začali.

Kluci z AMG nám před boxy postavili provizorní dráhu z kuželů. Start do zatáčky projížděné na plný plyn a pak plné brzdy s následným vracákem, po němž následoval slalom a cíl. Bylo to postavené tak, abychom se při neopatrnosti dopustili nedotáčivého, případně i přetáčivého smyku. Trasa byla na zhruba patnáct sekund, ale za volantem A35 4Matic mi přišla nesmírně zábavná. Totéž se nicméně nedalo říct o té samé trati s elektromobilem EQE 53 4Matic. Ne, že by byl vyloženě špatný, ale po přesednutí z A35 se mi velmi špatně odhadovaly brzdné body.

No a pak už jsme vyrazili na velký okruh, kdy jsme postupně vystřídaly CLE 53, C 63 S, GT 4door a AMG GT. Tohle byla taková třešnička na dortu, především vrcholný model AMG GT, ve kterém sedíte hezky nízko a koukáte skrz nízké čelní okno jako v závodním autě (AMG GT je i závodní auto kategorií GT2 až 4). Jezdili jsme ve stylu lead and follow za instruktorem a po pár kolech si vystřídali auta.

Nebojte, nikdo po vás nebude chtít jet po okruhu za deště naplno jenom na základě toho, že jste dopoledne vykroužili kolečko a párkrát hezky zabrzdili. Instruktoři už tohle dělají léta a hezky si vás zastropují, třeba na cílové rovince pojedete zhruba 160 km/h a do vysílačky vám sami řeknou, kdy si můžete užít akceleraci pod plným plynem. Také se jezdí se zapnutou stabilizací, s vypnutou vás potom třeba svezou.

AMG Experience je event, který vás pobaví, něčemu přiučí, no a pokud jste šikovní a máte ambice i dostatek peněz, tak se můžete dostat i do závodního auta. Tato vstupní úroveň se dá zvládnout i pokud jste úplní začátečníci, je to tak postavené, takže se nemusíte bát, že na vás někdo bude koukat z vrchu nebo že nebudete stíhat.