Vývoj Range Roveru Electric nabírá zpoždění. SUV zamíří do prodeje až v roce 2026

Na čistě elektrickou variantu Range Roveru začala britská automobilka JLR lákat už v roce 2022, a to v rámci představení tehdejší nové, páté generace luxusního SUV. Loni a letos probíhající kampaň upoutávek nám tichý model přibližovala skrze testování prototypů, přičemž uvedení do prodeje plánovala značka již ke konci letošního roku. To se ale nyní mění, jak potvrzuje oficiální britský web Range Roveru.

Start předobjednávek nového Range Roveru Electric nyní automobilka posunula obecně na rok 2026. Od spuštění čekací listiny loni v únoru, díky které budou mít registrovaní zájemci možnost pořídit si SUV jako první, již mělo o nový model projevit zájem na 62.000 lidí. O odkladu uvedení do prodeje vozu byli potenciální zákazníci dle deníku The Guardian informování.

Britská publikace rovněž na základě zdrojů blízkých automobilce zmiňuje důvod odložení modelové řady. JLR chce údajně získat více času pro testování vozu a toto období využít také ke zvýšení poptávky. Zpoždění jednoho elektrického modelu by přitom mohlo posunout i uvedení dalších chystaných novinek automobilky, například elektrického Range Roveru Velar nebo produkční varianty konceptu Type 00 od Jaguaru.

O technice Range Roveru Electric víme zatím následující: Model využije platformu MLA, na níž stojí aktuální velký Range Rover a také provedení Sport. V rámci 800V architektury máme čekat rychlé nabíjení 118kWh baterie, kdežto dvojice elektromotorů pro pohon všech kol má nabídnout systémový výkon 550 koní (404 kW), tedy obdobně jako osmiválcová motorizace.

Zdroj: JLR, Autocar, The Guardian | Zdroj videa: JLR