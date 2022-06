Vývoj nové Cupry UrbanRebel jde do finále. Na silnicích bude za dva roky, má zajímavý účel

Španělská značka chce lákat zákazníky na elektromobilitu emocemi i použitelností. Sériová verze hatchbacku si z konceptu vezme téměř vše.

Loňský koncept UrbanRebel vzbudil velký zájem – čtyřmetrová okřídlená střela se zrychlením na stovku za 3,2 sekundy a výkonem 320 kW by značce Cupra jistě slušela, ale prodejně by určitě nešlo o velký trhák. Sériové provedení proto ubere na divokosti i síle, stále však hodlá působit na emoce. Jeho primárním cílem je demokratizovat městskou elektromobiltu, a to zábavným způsobem.

Poslední verze konceptu prý z 95 % odpovídá chystanému produkčnímu modelu. Jisté tedy je nasazení platformy MEB s pohonem předních kol a elektromotorem o výkonu 166 kW (226 k). Na 100 km/h zrychlí za 6,9 sekundy a dojezd se má pohybovat okolo 440 kilometrů. K nízké hmotnosti si chce Cupra pomoci 3D tištěnými a pletenými díly. Je otázkou, zda se z koncepčního stádia podaří zachovat ovládací prvky, připomínající herní konzole. Výroba by měla probíhat v domovské továrně v Martorellu, kompaktní hatchback přijde na trh v roce 2025.