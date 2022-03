Vývoj motoru Chevroletu Corvette Z06 má zajímavý příběh. Pomohlo bourané Ferrari 458 z Polska

Postavit vysokootáčkový motor s plochou klikovou hřídelí není legrace. K nastudování techniky si Chevy koupilo kus zbořené F458 z Polska.

Technici a vývojáři Chevroletu se při návrhu nového motoru pro vyšlechtěnou verzi Chevroletu Corvette Z06 pouštěli do neprozkoumaných vod. Mateřský koncern General Motors takovou pohonnou jednotku do svých vozů ještě nikdy nedával a vzhledem k ikonickému statusu ryze amerického sporťáku bylo nutné zajistit, aby vše fungovalo tak, jak má. Tým vyvíjející osmiválec LT6 se nyní podělil o zajímavé informace o svém postupu. Práce na motoru prý začaly v roce 2014 a objektem zájmu samozřejmě byla konkurenční řešení, například od McLarenu a Porsche. Nejvíce ale chtěli prozkoumat jednotku od Ferrari.

„Chtěli jsme motor z Ferrari 458, podívat se na jejich díly a zjistit, jak to udělali,“ vysvětloval šéf projektu Gemini (V8 LT6) Jordan Lee. Kupovat si celé auto jen kvůli motoru samozřejmě nebylo v úvodní fázi vývoje úplně možné, ale to nakonec ani nebylo potřeba. „Byli jsme schopni pořídit si motor z bouraného auta z Polska přes eBay. Poslali jsme jim šek na nějakých 25 tisíc dolarů a všichni jsme byli dost spokojení a nadšení, že motor skutečně dorazil.“ Osmiválec F136 přicestoval do vývojového střediska v Michiganu na paletě. Po rozborce motoru byl tým podle šéfvývojáře Tadge Juechtera dost překvapený ohledně jeho fungování.

„Pamatuji si, že jsem byl ohromen tím, jak malá měli ložiska,“ vzpomíná Juechter. Díky poznatkům z italského motoru prý skutečně došlo k nemálo vylepšením motoru Chevroletu. Konstruktéry hodně zajímalo, jak jsou chráněny elektronika různé komponenty zapalování před vibracemi plochého klikového hřídele. „Přišli jsme s vlastními řešeními, ale zkoumání motorů typu F136 bylo užitečné,“ přiznal mluvčí Chevroletu Trevor Thompkins.

V pozdější fázi vývoje pak došlo ke srovnávacím testům prototypu Corvette C08 Z06 a F458 (celé) a později i novější 488. Tu ale při testování nahradila opět 458, protože přeplňovanému Ferrari údajně chyběla duše staršího atmosférického modelu. Ostrý Chevrolet dorazí na silnice s výkonem 500 kW, v každém jeho 5,5litrovém osmiválci bude tato zajímavá stopa italského motoru, který dorazil do USA na paletě z Polska.