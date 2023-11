Vývoj elektrického Ferrari probíhá rychleji, než se očekávalo. Koně do zásuvky čekejte už za dva roky

Práce na prvním elektrickém supersportu s koněm ve znaku jdou podle plánu a v některých ohledech lépe, než se čekalo, uvedl magazín Automotive News skrze agenturu Reuters. Postup v ladění elektronických prvků umožnil konstruktérům řešit některé problémy dříve, než očekávali, čímž ušetří drahocenný čas v rámci vývoje. „Projekt prvního plně elektrického modelu Ferrari probíhá podle plánu, ale u některých procesů jsme dokonce v předstihu,“ potvrdil ve čtvrtek novinářům generální ředitel Benedetto Vigna.

Novinka by měla jít do prodeje koncem roku 2025. Pro ni a další elektrické modely, stejně jako plug-in hybridní vozy, staví Ferrari novou továrnu v Maranellu. Ta by měla být hotova již v červnu roku 2024. Vigna zároveň zástupcům tisku prozradil, že se značce mimořádně daří. „Objem zakázek zůstává na nejvyšší úrovni, což odráží silnou poptávku ve všech zeměpisných oblastech a pokrývá celý rok 2025,“ uvedl.

To znamená, že všechny modely s výjimkou jednoho jsou pro nejbližší dobu vyprodané. Nejlépe se v současné době daří typům 296 a SF90, k nim se postupně přidávají SUV Purosangue a 812 Competizione, u nichž nabíhá výroba.