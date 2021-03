Vytrvalostní závod Le Mans byl kvůli koronaviru odložen. Pojede se v srpnu

Provizorní kalendář vytrvalostního seriálu FIA WEC ze září minulého roku již neplatí. Podle něj se nejslavnější a podle některých i nejkrásnější závod 24h Le Mans měl konat tradičně v červnu, konkrétně o víkendu z 12. na 13. června. Novým termínem je víkend z 21. na 22. srpna.

Proč organizátoři došli k tomuto kroku, je jasné. V období od 2. do 4. března evidovala Francie přes 20.000 nakažených koronavirem denně. Že by se tak na tribunách nacházelo v červnu tisíce diváků, není moc reálné. Už loňský závod se jel bez diváků a promotér (autoklub ACO) nechce, aby se to letos opakovalo.

První závod letošní sezóny se jede 4. dubna v portugalském Portimau. Následovat bude 1. května šestihodinovka ve Spa a před Le Mans se pojede ještě 18. července další šestihodinovka, tentokrát v Monze. Doufejme tedy, že tyto termíny už vyjdou.