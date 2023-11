Vytáhněte ovladače! Gran Turismo 7 dostává nášup nového obsahu. Sedm nových aut doplní i trať na ledu

Tolik nového obsahu, že se až divíme, že je to zadarmo. Gran Turismo 7 dostává obří aktualizaci, která nás zase donutí zanedbávat své povinnosti.

Dřív, když vyšla nějaká videohra, měli jste většinou jen ten obsah na cédéčku a další k té samé hře vám byl dodán třeba až na datadisku, který sem tam k něčemu vyšel. Dnes, kdy je takřka každá videohra propojená s internetem, vám může být nový obsah dodáván dodatečně v pravidelných dávkách, třeba jednou měsíčně. To se hodí nejen kvůli obsahu, ale také kvůli patchům, to třeba když je nějaká videohra po vydání tak nějak rozbitá (zdravíme do CD Projektu). Nicméně v Polyphony Digital, odkud pochází videohra Gran Turismo, jdou na vydávání nového obsahu chytře.

Sedmé vydání této světově proslulé videoherní série vyšlo 7. března roku 2022 a od té doby se hráči s kadencí jednou za měsíc dočkávají aktualizací, při kterých vždy přibude nějaký nový obsah. Hra tak dnes vypadá trochu jinak než při vydání a jde tam dělat mnohem více věcí. A pokud GT7 máte, tak právě vyšel dosud největší update, jaký tato videohra kdy zaznamenala. Jmenuje se Spec II a přidává tolik věcí, že se až divíme, že to není za poplatek jako velké DLC (downloadable content).

Hráči dostanou zcela zdarma sedm nových aut. Konkrétně jde o Dodge Charger R/T 426 Hemi z roku 1968, Dodge Challenger Demon z roku 2018, Lexus LFA, Nismo 400R, Teslu Model 3 Performance, Mercedes-Benz 190 E 2.6-16 Evolution II a na závěr i neskutečná pecka v podobě aktuálního Porsche 911 GT3 RS. Na virtuální závodníky čekají také nové týdenní výzvy, nové úrovně v mistrovských licencích, nová menu v kavárně (kdo hrál, tak ví), přepracované setkání s jinými hráči v podobě chatování na parkovišti v paddocku nebo rozdělení obrazovky až pro čtyři hráče.

Ve hře se můžete trénovat i jako fotograf, stačí si vybrat místo nebo si zpětně pustit svůj právě odjetý závod. Nově si tu budete moct s virtuálním foťákem ještě více hrát a přibyla i nějaká nová místa. Hra teď vlastně vypadá zase trochu jinak, předělané bylo i menu s přehledem vašich úspěchů. Další hlavní novinkou je pak imaginární trať v Kanadě s názvem Lake Louise, která má tři různé konfigurace. Největší její výhodou je, že je pokrytá sněhem a k jízdě na ní budou zapotřebí pneumatiky do sněhu.

Během závodů si pak u svých protivníků budete moct zapnout umělou inteligenci Sophy, která byla vytvořena na základě jiných hráčů a vyhrát takový závod je skutečná výzva. Takže nová trať, sedm aut a spoustu dalšího obsahu. To vše zadarmo. Pokud vás tak Gran Turismo 7 třeba po roce hraní omrzelo a už jste nevěděli, co tam dál dělat, teď je ten správný čas vytáhnout krabičku z šuplíku a mít zase hodiny nové zábavy.