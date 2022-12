Výstava veteránů v Padově je povinnost pro fanoušky italských aut. Příští rok se stěhuje, připravte si pořádné boty

Takovou výstavu jsme potřebovali jako sůl, z monotónní skladby aut u našich sousedů už nám šla hlava kolem. Auto e Moto d'Epoca je povinnost nejen pro fanoušky italských aut. Nestihli jste to letos? Nebojte, byli jsme tam za vás.

Za ta léta, co jezdím do Itálie za automobilovou kulturou, jsem ještě ani jednou nebyl zklamaný. Až jsem nabyl dojmu, že prostě nejde šlápnout vedle. Zdaleka jsem ale neviděl všechno a byla tu jedna akce, se kterou jsme se nikdy termínově nesešli, výstava Auto e Moto d'Epoca v Padově, kousek od Benátek. Teď už to ale vyjít prostě muselo, protože letos se zde akce konala naposledy. Takže už žádné výmluvy, jen naložit se s pár kamarády do auta a pod rouškou tmy se vytratit z České republiky a letos zřejmě už naposledy překročit hranice na Apeninský poloostrov.

O co jde?

Auto e Moto d’Epoca je jedním z highlightů evropské výstavní a prodejní scény, který se koná již od roku 1983. Za tu dobu se v Padově uskutečnilo devětatřicet ročníků, kdy každý byl větší než ten předchozí. Mimo jiné to znamená téměř 85 000 vystavených vozů a více než 2,7 milionu návštěvníků. Letos se v prostorách architektonického skvostu Fiera di Padova sešlo přes pět tisíc automobilů a motocyklů v různých kondicích, tedy od předrenovačních projektů po renovace podle standardů výstav Concorso de Eleganza. Drtivá většina vystavených vozidel byla k prodeji.

My jsme tu byli den před oficiálním otevřením, takže na pár vozech ještě chyběla částka, většinou psaná fixou na přední okno nebo na ceduli před vozem či v něm. Na druhou stranu si hosté pozvaní na první den mohli vyzobnout ty nejlepší kousky jen a jen pro sebe, než je kdokoliv z veřejnosti mohl vůbec spatřit. A věřte mi, že zobali, a to i přesto, že ceny byly mnohdy hodně napálené.

Vedle stánků s prodejci se u a tam objevil také neprodejní stánek, třeba sekce italského klubu Automobile Club d'Italia (snad nic není víc), kde se vzpomínalo na úspěchy v motorsportu. V hlavě mi utkvěla hlavně Lancia Fulvia HF 1600 s číslem 14, se kterou Sandro Munari s navigátorem Mariem Mannuccim vyhráli v roce 1972 Monte Carlo. Zapamatovatelná byla ale snadno, šlo totiž o původní stav, takže prostě obouchaná ze všech stran.

Sem se mi dívejte, sem!

Auta jsou tak ze tří čtvrtin italská, příjemná změna oproti německým výstavám, kde o brouky a Mercedesy SL vyloženě zakopáváte. Právě německá produkce ale tvoří většinu zbytku, aut z Ameriky a případně z Francie byste tu moc nenapočítali. Tohle by vás ale nemělo překvapit, však každý si jede doma to svoje, a když vyrazíte na výstavu do Itálie, nemůžete dělat překvapené, že zakopáváte o Alfy Romeo 147 GTA a vyloženě se prohrabáváte Fiaty Panda. Doporučuji vám ale předem si ujasnit, po čem půjdete.

Chodit po hale, nasávat krásu okolních aut, povídat si se stánkaři, udělat si pár fotek a sednout na kafe. To se dělá běžně, jenže tady je těch hal patnáct, z toho dvě vyloženě hrabací s náhradními díly a literaturou. To třeba kdybyste chtěli italský návod k obsluze Fiatu Panda nebo levý čelní světlomet k Ferrari F40. Stihnout vše za jeden den? Nedoporučuji, po osmé hale jsem si připadal přesycený a nedokázal jsem ostatním stánkům věnovat tolik pozornosti, kolik si zaslouží. Že to zvládnete v keckách? Ani náhodou, vezměte si pořádné pohodlné boty jako náš fotograf Ondra Kroutil. Já je neměl a hádejte, kdo u páté haly skuhral, že ho bolí nohy.

Jestliže tak stojí něco vypíchnout na výstavě v Padově, jsou to její obří rozměry… a hlavně auta. Jsou stánky, kde jsou auta zrcátko na zrcátko a procházet mezi nimi vlastně ani nejde. Jenže každé druhé si určitě zamilujete a budete ho chtít v garáži a jedna nevinná procházka halou vám nasadí brouka do hlavy. Však Alfu Romeo 75 od Autodelta by to doma ještě chtělo, ne? To nejlepší? Sami jsme nevěděli a večer na zámku (opravdu jsme sehnali na přespání zámek) jsme hloubavě debatovali.

Za mě Lancia Delta, byla tam snad ve všech specifikacích a připomněl jsem si, jak moc ji potřebuji. Pak Bugatti EB110, závodní Abarthy 500 a 131 nebo TVR Sagaris. A velmi zajímavý byl Abarth 1000 SP, reinkarnace původního závodního vozu založená na Alfě Romeo 4C. Kolegové od stolu tady v Česku zrovna psali, že má premiéru a vznikne jen pět kusů. Zrovna jsem to četl, když jsem zvedl hlavu a auto tam stálo. No není to na první pohled úplně líbivá věc, spíše pro náročnější oko, ale ta věrnost předloze se tomu upřít nedá.

Autíčkáři

Překvapilo nás množství klubů. Ano, třeba Lancia klub máme i v Česku, ale Italové mají kluby i pro vozy Fiat Uno Turbo nebo Fiat 500. Obchod Gasi Garage měl zase na stánku čtyři kousky Lancie Thema 8.32 s motorem z Ferrari a jen kousek za nimi jste si mohli zblízka prohlédnout dotyčný motor Ferrari, který v tomto voze poháněl přední kola. Na stánku bylo ale také kompletní pohonné ústrojí z Lancie Delta. To taky jen tak neuvidíte.

Divize FCA, dnes Stellantis, kam spadá právě i Lancia, nás pak na svém stánku přesvědčila o kvalitní práci oddělení FCA Heritage, kde si můžete koupit nové náhradní díly právě na Deltu Integrale. V roce 2019 při spuštění programu to byly jen přední a zadní nárazníky, nyní už se vyrábějí i boční karosářské panely a další díly. Některým stánkům zase nelze upřít smysl pro humor, to třeba když se v řadě Ferrari objevil vetřelec v podobě Hondy NSX. Stála vedle Ferrari 355, a ještě si dovolila mít o deset tisíc eur vyšší cenovku. Ve své době ale dokázala posunout kategorii supersportů trochu jiným směrem a designově neskutečně vyzrála, takže jí tohle čestné umístění určitě nelze vytýkat.

Stánků s automobilovou literaturou tu bylo také požehnaně. Najdete v nich odborné publikace, o kterých jste určitě neměli ani tušení. Taky proto byl po cestě domů můj batoh těžší než po cestě sem. A upřímně, jet sem se stovkou tisíc eur, odjedu s jedním krásným nebo se třemi opravdu hezkými vozy. Bude to těžké, ale zkusím si vybrat. Fiat Panda, Lancia Delta a Lancia Fulvia, dle mě nejhezčí auto do padesáti tisíc eur. A kdyby to mělo být jen jedno, jdu určitě po těch do roku 1957. Poznáte je snadno, většinou je na nich napsáno „eleggible mille miglia“, tedy že s dotyčnými vozy můžete jet závod 1000 Miglia.

Tak zase za rok

Pokud vás text či fotografie nalákaly na návštěvu příštího ročníku, tak do Padovy už ale nejezděte. Letošní ročník byl na tomto výstavišti poslední a příští se už bude konat v Boloni. Pro nadšence do italských aut bych to viděl alespoň jednou jako povinnost, vyřádí se vaše oči i uši. Uvidíme se tam. Jo a dejte si pozor na to, kam si sedáte. Když jsem si sedl na travnatý výstupek před jeden transparent, nevěděl jsem, že je za mnou originální Ford GT40 chystající se ke startu. Když nastartoval, málem jsem strachy zahodil kelímek s kávou.