Výstava Auta na náplavce začala skvěle! V galerii z 1. dne se možná najdete i vy

To, co bylo loni kvůli pandemii koronaviru nemožné, se včera stalo skutečností: výstava Světa motorů Auta na náplavce se otevřela návštěvníkům a s tím i možnost prohlédnout si vozy 26 značek, být svědky 18 tuzemských výstavních premiér a poprvé oficiálně spatřit novou Škodu Fabia, která si na náplavce odbyla světovou výstavní premiéru.

Nová Škoda Fabia se poprvé ukázala v Praze. Okamžitě byla středem pozornosti

Přestože byl první den náplavky co do délky programu nejkratší, program byl pořádně našlapaný. Už v 16:30 proběhla talkshow s Martinem Prokopem, jezdcem světových rallye, v 17 hodin došlo k odhalení nové fabie, v 17:30 proběhla talkshow s veslařem Ondřejem Synkem, od 18:30 jste si mohli popovídat s Janem Punčochářem, uznávaným českým kuchařem, a v 19:30 proběhlo oficiální zahájení výstavy. První den uzavřel koncert zpěvačky Ewy Farne, která si dokonale podmanila publikum nejen u hlavního pódia.

I dnes bude o zábavu postaráno. Výstava Auta na náplavce se pro návštěvníky otevírá v 10 hodiny a už v poledne se můžete těšit na prezentaci aplikace Citymove, která vám najde nejrychlejší a nejlepší trasu pro cestu Prahou a okolím. Od 14:30 se na malém pódiu setkáte a Janem Suchopárkem a Petrem Koubou, trenéry fotbalové reprezentace do 21 let, dorazí i herec Miroslav Etzler (15:00), rychlobruslařka Martina Sáblíková (17:00) a od 20 hodin proběhne na Metronome Prague Stage na smíchovské straně koncert zpěvačky Debbi. To vše zdarma!

S počasím to včera bylo jako houpačce, jak ale můžete vidět v galerii, návštěvníky to neodradilo. Třeba se na fotkách z prvního dne výstavy najdete i vy. Kompletní program pro další dny výstavy najdete v tabulce níže.