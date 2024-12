Výroční Mazda MX-5 chce být roadsterem pro dospěláky. Dostane se k tisícovce zájemců

K letošní oslavě 35 let existence ikonického roadsteru MX-5, kterého se od debutu první generace v roce 1989 prodalo už více než 1,2 milionů kusů, si japonská automobilka pro své domácí publikum připravila speciální výroční edici. Motiv uplynulých let a jisté vyspělosti přitom Mazda promítá do samotné specifikace modelu, který má působit mimořádně elegantním dojmem.

Komu by se tedy zdála výroční specifikace MX-5 35th Anniversary jaksi staromilská, bude mít pravdu. Mazda totiž přímo dodává, že „vytvořila roadster pro dokonalého dospělého“. Rovněž verze s pevnou střechou RF tak dostává výhradní lakování tmavě červenou metalízou Artisan Red Premium Metallic, kterou kombinuje béžově čalouněný interiér.

Plátěná střecha roadsteru je taktéž béžová, zatímco červené lakování se zase objevuje v kabině okolo výdechů klimatizace. Výbavu edice doplňují tmavě stříbrná 17palcová kola, plakety s pořadovým číslem na zadních blatnících, výroční loga vyražená na hlavových opěrkách nebo béžové prošívání na volantu, řadicí páce a ruční brzdě. Volitelně pak může být červenou lakováno i pouzdro klíčku s logem Mazdy.

Výroční edice roadsteru MX-5 bude na domácím trhu k dostání výhradně s atmosférickou patnáctistovkou a manuálním šestikvaltem, kdežto verze RF s pevnou střechou použije silnější dvoulitr a dostane možnost automatické převodovky. Výrobní plán 35th Anniversary počítá se vznikem 1000 kusů. Předobjednávky už Mazda v Japonsku spustila. Zda se edice dostane i na další trhy, to nevíme.