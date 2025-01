Výročí Volkswagenu Polo oslaví závodní rarita. K prohlédnutí bude v Brémách

K oslavě letošního 50. výročí modelu Polo nám Volkswagen už dříve zrekapituloval jeho úspěšnou historii. Nyní u této příležitosti vytahuje ze sbírky také dvě rané specifikace, které předvede návštěvníkům výstavy klasických vozů Bremen Classic Motorshow (od 31. ledna do 2. února). Polo z roku 1975 ve výbavě L zde doplní raritní soutěžní Polo pro závody do vrchu z roku 1977.

Sériové Polo L první generace si pro výstavní plochu v Brémách vybrala divize Volkswagen Classic jakožto vzor samotných počátků modelové řady, které se dodnes napříč šesti generacemi prodalo přes 20 milionů kusů. Pouhých 3,5 metru dlouhý čtyřmístný hatchback byl tehdy propagován s heslem „Malé rozměry, velký prostor“ a technickým sourozencem mu bylo později ukončené Audi 50.

Výstavní 50letý exemplář v modré barvě Oceanic Blue má pod kapotou čtyřválec o objemu 0,9 litru s výkonem 40 koní (29 kW). Polo s hmotností jen 685 kg se mohlo v této specifikaci chlubit maximální rychlostí až 132 km/h. Vyšší úroveň výbavy L tehdy zajistila třeba boční ozdobné lišty nebo koberečky a dvourychlostní ventilátor v kabině.

Vedle jubilejního modelu pak zaparkuje Polo z roku 1977 v úpravě do vrchařského speciálu. Pořádně snížený a rozšířený model byl v soutěžích aktivně používán zhruba 20 let. Do závodů se přitom vrátil i nedávno v roce 2022, a to po zhruba dvouleté renovaci. Unikát v zeleném odstínu Bali používá třináctistovku s výkonem 110 koní (81 kW) a maximálně dosahuje rychlosti okolo 150 km/h. Dočkal se také kratších převodů a pochopitelně i vhodně „vykuchaného“ interiéru s ochranným rámem.

Oba vozy bude Volkswagen vystavovat společně s dalšími exempláři ze svého muzea a také od klasické divize užitkových vozů. Z koncernových značek zde mimochodem přivezou historické modely i Audi a Škoda. Bremen Classic Motorshow bývá populární výstavou klasických vozidel k začátku roku a tradičně přitahuje četný počet návštěvníků z celé Evropy, letos jich organizátoři očekávají zhruba 50.000.