Výrobce supersportů poprvé ukázal svůj nový vůz. Původně to byl Fiat Ducato

Americká společnost Karma Automotive, dříve známá jako Fisker Automotive, představila na začátku dubna novou platformu pro elektromobily E-Flex. Zároveň také oznámila, že na této platformě postaví i autonomní dodávky pro doručovatelské služby. Neuběhlo ani čtrnáct dnů a Američané již ukazují první výsledky své práce.

Karma Automotive představuje dodávku L4 se čtvrtou úrovní autonomní jízdy. Jedná se o druhý nejvyšší stupeň dopravní automatizace. Řidič v tomto voze sice může řídit, ale má možnost řízení zcela přenechat na autě. Tato úroveň by měla mít problémy pouze za hustého deště či sněžení. V takovém případě upozorní řidiče, aby se do řízení zapojil. Pokud tak neučiní, zastaví vůz sám u krajnice.

Karoserie dodávky vychází z Fiatu Ducato, který se v Americe prodává jako Ram ProMaster. Modulární platforma však umožňuje celkem 22 konfigurací a tak není vyloučeno, že se objeví i v osobních autech či supersportech. Může být také osazena jedním až čtyřmi motory, nebo mít baterie různých tvarů a velikostí. Vzhledem k velké flexibilitě pohonu tak automobilka neudává žádné bližší specifikace tohoto vozu.

Monitorování okolí se spoléhá na kombinaci dálkového měření Lidar, polohy GPS a několika dalších radarů. Díky extrémně výkonným procesorům propočítává systém až 320 bilionů operací za sekundu. Zatím není jisté, kdy uvidíme autonomní dodávku na silnicích. Nejdříve nás totiž nejspíš čekají další koncepty, které ukáží širší využití této nové platformy.

