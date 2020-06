Výroba v Nošovicích už jede naplno. Kde všude potkáte vozy vyrobené u nás?

Hyundai i30 si na začátku letošního roku prošel faceliftem, který mu nadělil upravený styling, lehce upravený interiér a nové hybridní motory. V polovině května jsme vás informovali o blížícím se náběhu novinky do výroby v Nošovicích, k čemuž došlo v pondělí 25. května po šestitýdenní odstávce z důvodu pandemie koronaviru.

Nošovice nyní informují, že měsíc od zahájení výroby prvních kusů faceliftu Hyundaie i30, sjíždí z výrobních linek už kompletní modelová řada včetně sportovně střižených verzí N Line (hatchback N Line naběhl do výroby 15.6.). Jako poslední se do výroby dostala verze Fastback N Line, která poprvé sjela z výrobní linky 22. června a první kus putuje do Německa.

Model i30 byl prvním vozem, který se v Nošovicích v roce 2008 vyrobil. „Za 11 a půl roku jsme jich v Nošovicích vyrobili již 1.170.000 kusů. Modelovou řadu i30 vyrábíme ve všech modifikacích především pro evropské trhy. Loni tyto vozy nejčastěji putovaly do Německa, Španělska, České republiky, Velké Británie a Polska,“ uvedl vedoucí subdivize výroby Miroslav Jasiok.

I když jsou vozy vyrobené u nás určeny především pro Evropu, můžete se s některými kousky potkat i mnohem dál. Pár jich jezdí v Maroku, Singapuru či na Novém Zélandu. Celkově tak můžete na vozy vyrobené u nás narazit ve čtyřiceti zemích.

Hyundai i30 HB po faceliftu: Technická data a české ceny zážehových motorů Motor 1.5 CVVT 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI 48V 1.5 T-GDI 48V Převodovka 6M 6M(7A) 6M(7A) 6M(7A) Zdvihový objem [cm3] 1498 998 998 1482 Válce/ventily 4/4 3/4 3/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 81/6000 88/6000 88/6000 118/5500 Točivý moment [N.m/min] 144/3500 172/1500 172/1500 253/1500 Maximální rychlost [km/h] 187 196 196 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,3 11,2 11,2 8,4(8,6) Pohotovostní hmotnost [kg] 1176 1204(1234) 1216(1246) 1250(1282) Komb. spotřeba [l/100 km] neuvedena neuvedena neuvedena neuvedena Cena Start [Kč] 319.990 - - - Cena Start Plus [Kč] 329.990 349.990 - - Cena Comfort [Kč] 369.990 389.990 409.990 439.990 Cena Smart [Kč] 399.990 419.990 439.990 469.990 Cena Style [Kč] - - - 519.990 Údaje v závorkách platí pro automatickou převodovku za 50.000 Kč, ceny platí od 1.4. 2020