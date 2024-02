Výroba Mini Clubman končí. Rodiny toužící po stylu musejí přejít na SUV

Za poslední dvě desetiletí se modelová nabídka Mini rozrostla, ale v moderním světě už není místo pro všechny. Svět si vystačí s deriváty hatchbacků a SUV, takže mezistupeň v podobě kombi přestává dávat smysl. Britská automobilka se proto rozhodla ukončit po sedmnácti letech výrobu řady Clubman.

Model v nabídce figuroval od roku 2007 jako prostornější alternativa pětidveřového Mini, kterou dnes zastupuje rovnou Countryman. V oxfordském závodě uvolní Clubman kapacity všem karosářským variantám Mini se spalovacím motorem a elektromobilu Aceman, což je Mini s pěti dveřmi. Třídvířko do zásuvky se spolu s Countrymanem už prodávají. Jejich čas nastane až v roce 2030, kdy se automobilka stane plně elektrickou. To si vyžádá investici necelých 14 mld. Kč do rozšíření karosárny, postavení centra pro montáž baterií a vybudování nového logistického centra mezi Oxfordem a Swindonem.

První kombi odvozené od Mini mělo premiéru v roce 1970, ačkoliv designér Roy Haynes na něm začal pracovat už v roce 1967. Tělo původního Mini prodloužil o 10 cm a vzadu vytvořil prostornou „stodolu“. Zajímavé je, že první kombi nesly označení Morris Mini Traveller a Austin Seven Countryman. Měly stejnou přední část jako klasické Mini, ale dřevěná zadní část včetně bočního dekoru jim dodávala na exkluzivitě. Pozdější ročníky už byly pouze plechové. Kombi bylo od počátku kontroverzní. Někteří si na něj nemohli zvyknout, pro jiné byl styl skombinovaný s praktičností neodolatelný.

Stejné hodnoty si Clubman přinesl i do nového světa v roce 2007. Vedle publika rozděleného na dva tábory si dokonce zachoval vertikálně dělené zadní dveře. Ty zůstaly i druhé generaci představené v roce 2015. Současný model se prodává od roku 2001, kdy ještě narostl na rozměrech a přijal taky nejnovější techniku značky.

Výhodou Clubmanu zůstal výběr z různě výkonných zážehových i vznětových motorů včetně dynamického provedení John Cooper Works. To patřilo obecně na vrchol díky přeplňovanému dvoulitru s výkonem 306 koní.