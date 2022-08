Vyrážíte se psem na dovolenou? Tak snadné to není. Mějte doklady, pozor na zakázaná plemena i bezpečnost

Jsme národ pejskařů a chlupatí přátelé s námi každoročně vyráží na rekreaci. Jak zvířeti zpříjemnit cestu a vyhnout se problémům ještě před odjezdem?

Dle statistik z nedávných let je v České republice okolo 2,5 milionu registrovaných psů, přičemž počet domácností s minimálně jedním psem přesahuje 40 procent. Se svými mazlíčky řada z nás vyráží autem na dovolenou, ale to není tak jednoduché – hafana nemůžete jen tak naložit do auta a odvézt do cizí země.

Před cestou: Nezapomeňte doklady a nastudujte si omezení plemen

Od 1. ledna 2020 musí mít psi dle novely veterinárního zákona a nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu mikročip, splňující normy pro čtecí zařízení ISO 11784 a ISO 11785. Dále musíte před cestou psovi zařídit pas zvířete, v němž je zapsán chovatel – pokud cestuje s jinou osobou, je nutné písemné zmocnění majitele. Při cestování je také vyžadováno potvrzení o očkování proti vzteklině v souladu s požadavky EU, přičemž některé státy (například Švédsko, Finsko, Spojené Království, nebo Malta) chtějí také čerstvé vyšetření na vzteklinu. Jisté země podmiňují vstup zvířete odčervením či ošetřením proti klíšťatům.

Řada zemí má také speciální podmínky nebo omezení z hlediska plemen. Ve Finsku jsou třeba zakázáni vlčáci (s výjimkou Československého a Saarlosova), ve Španělsku nepochodíte s Americkým pitbulem nebo Rotvajlerem, do oblíbeného Chorvatska nesmíte s vybranými bull plemeny. V různých diskuzích sice najdete zkušenosti majitelů, jejichž psy přes hranice celníci pustili, ale pravidla jsou jasně daná – pokud zvířeti nepovolí vstup, musíte se otočit. A když pes v dané zemi nedej bože způsobí nějaký problém nebo zranění, následky budou vážné.

Na cestě: Bezpečnost, pauzy, tepelný komfort psa

V České republice hrozí za přepravu nezajištěného zvířete pokuta a v dalších evropských zemích tomu není jinak. Dobrou volbou jsou transportní klece nebo přepravky, které je možné uložit do zavazadlového prostoru nebo upevnit na zadní sedadla. Na delší cestu jsou vhodné odolnější typy, z nichž se pes nemůže prokousat – aby se mu dobře dýchalo, měly by mít dostatečné větrací otvory. Větší plemena připoutejte speciálními postroji na zadní sedadla. V žádném případě nesmí být upevněni za obojek, který jim v případě nehody může zlomit vaz. Nepřipoutaní psi se po nárazu mění v projektil, který zraní posádku nebo vylétne z okna.

Stejně jako lidé potřebují i psi na palubě vhodnou teplotu – tu můžete zajistit pootevřeným oknem nebo klimatizací, která by ale neměla být nastavena na příliš nízkou teplotu. V takovém případě hrozí prochladnutí nebo třeba zánět zvukovodu.

Jistě nemusíme dodávat, že hlavně v létě psa NIKDY nenecháváme ve stojícím zavřeném autě. Teplota uvnitř stoupá velmi rychle a smrt hrozí už při dosažení tělesné teploty 41 stupňů. Pozor dejte na otevřená okna za jízdy – ve větru vlající uši a jazyk se psům sice líbí, ale pokud v rychlosti dostanou do hlavy odletujícím kamínkem nebo větším hmyzem, dojde ke zranění.

Před cestou psovi nedáváme větší množství žrádla, mohlo by se mu udělat nevolno. Krmit ho můžeme drobnějšími pamlsky a zapomenout nesmíme na cestovní misku na vodu a dostatečné zásoby tekutin. Pokud je zvíře při cestě vzhůru, naplánujte si na vhodných místech pravidelné přestávky na protažení, občerstvení a vyměšování. Někteří psi cestování nezvládají dvakrát dobře, můžete s nimi před dovolenou trénovat na kratších jízdách, nebo jim do auta přibalit oblíbenou deku či hračku.