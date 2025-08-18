Vyprodané Ferrari SP3 dostalo ještě jeden kus. Vydělalo půl miliardy na dobrou věc

Limitovaná série 599 vozů je uzavřena, ale Ferrari přidalo dodatečný exemplář s označením „599+1“. Vzácný model se v aukci prodal za 26 milionů dolarů a celý výtěžek míří na podporu vzdělávání.
Ferrari SP3 je beznadějně vyprodaný model, k jehož zakoupení se 599 VIP klientů zavázalo ještě před zahájením výroby. Ale když jde o dobročinný účel, Ferrari rádo udělá dobrý skutek. Tento kousek nese sériové označení „599+1“, čímž dává jasně najevo, že vznikl dodatečně a uzavřel tak modelovou řadu číslem 600.
Kromě výjimečné konfigurace měl i ušlechtilý účel, a to věnovat celou svou vydraženou částku nadačnímu fondu Ferrari, který prostřednictvím charitativních organizací podporuje celosvětové vzdělávání. Vůz se prodal během Monterey Car Week za rekordních 26 milionů dolarů, tedy přibližně 543 milionů korun. Tato částka bohatě pokryje náklady na výstavbu nového kampusu kalifornské školy Aveson Charter School, který byl zničen požárem začátkem letošního roku.
Vydražené Ferrari je speciální nejen svým posláním, ale také konfigurací. Zakázkové studio Ferrari Tailor Made mimořádně použilo celoplošné logo Ferrari, které vůz barevně rozděluje na žlutou a černou část tvořenou prvky z karbonového vlákna. Ty ostatně najdeme jako kontrastní prvek po celé karoserii. Třešničkou jsou kovaná kola s průměry 20 palců vpředu a 21 palců vzadu, skrze něž prosvítají žluté brzdové třmeny.
V interiéru dominují dva odstíny černé barvy, které projasňují žluté bezpečnostní pásy a výšivky vzpínajícího se koně na opěrkách hlavy. Zajímavým detailem je šachovnicový motiv použitý na palubní desce a cloně přístrojového štítu. Jde o speciální dekor zhotovený z karbonového kompozitu používaného týmem F1 Scuderia Ferrari. Látkové čalounění Q-Cycle je vyrobeno z recyklovaných pneumatik.
Uprostřed najdeme dvanáctiválec o objemu 6,5 litru s výkonem 618 kW, spojený se sedmistupňovým automatem. Vzhledem k tomu, že tato sestava vůz katapultuje na stovku za 2,85 sekundy a metu 200 km/h zdolá za 7,4 sekundy, nebylo další ladění potřeba. Při takové palebné síle je dobré zmínit, že v té době šlo o historicky nejpropracovanější vůz značky z hlediska aerodynamiky.
Aby toho nebylo málo, k vozu patří i řada doplňků. Samozřejmostí je návod k obsluze, záruční list, sada nářadí, nabíječka baterie a sada krycích plachet. Specialitou je karbonová kabelka ve tvaru auta s nastavitelným řetízkem na nošení přes rameno. Její vnitřek je čalouněn žlutou látkou stejného druhu, jaký je použit v interiéru.
Vůz je součástí speciální modelové edice Ferrari Icona, kterou v roce 2018 odstartovaly modely SP1 a SP2, inspirované otevřenými závodními vozy z 50. let. V roce 2021 přišlo uzavřené provedení SP3 odkazující na o deset let mladší závodní stroje, především na model 330 P3/4.
Zdroj: RM Sotheby | Zdroj videa: Ferrari