Vyprodané Ferrari SP3 dostalo ještě jeden kus. Vydělalo půl miliardy na dobrou věc

Ferrari SP3 je beznadějně vyprodaný model, k jehož zakoupení se 599 VIP klientů zavázalo ještě před zahájením výroby. Zdroj: RM Sotheby

Tento kousek nese sériové označení „599+1“, čímž dává jasně najevo, že vznikl dodatečně a uzavřel tak modelovou řadu číslem 600. Zdroj: RM Sotheby

Kromě výjimečné konfigurace měl i ušlechtilý účel, a to věnovat celou svou vydraženou částku nadačnímu fondu Ferrari, který prostřednictvím charitativních organizací podporuje celosvětové vzdělávání. Zdroj: RM Sotheby

Vůz se prodal během Monterey Car Week za rekordních 26 milionů dolarů, tedy přibližně 543 milionů korun. Zdroj: RM Sotheby

Tato částka bohatě pokryje náklady na výstavbu nového kampusu kalifornské školy Aveson Charter School, který byl zničen požárem začátkem letošního roku. Zdroj: RM Sotheby

Vydražené Ferrari je speciální nejen svým posláním, ale také konfigurací. Zdroj: RM Sotheby

Zakázkové studio Ferrari Tailor Made mimořádně použilo celoplošné logo Ferrari, které vůz barevně rozděluje na žlutou a černou část tvořenou prvky z karbonového vlákna. Zdroj: RM Sotheby

Ty ostatně najdeme jako kontrastní prvek po celé karoserii. Zdroj: RM Sotheby

V motorovém prostoru nebylo třeba provádět změny. Zdroj: RM Sotheby

Proto uprostřed najdeme stejný dvanáctiválec o objemu 6,5 litru s výkonem 618 kW, spojený se sedmistupňovým automatem, jaký mají ostatní vozy SP3. Zdroj: RM Sotheby

Vzhledem k tomu, že tato sestava vůz katapultuje na stovku za 2,85 sekundy a metu 200 km/h zdolá za 7,4 sekundy, nebylo další ladění potřeba. Zdroj: RM Sotheby

Třešničkou jsou kovaná kola s průměry 20 palců vpředu a 21 palců vzadu, skrze něž prosvítají žluté brzdové třmeny. Zdroj: RM Sotheby

Při takové palebné síle je dobré zmínit, že v té době šlo o historicky nejpropracovanější vůz značky z hlediska aerodynamiky. Zdroj: RM Sotheby

Vůz je součástí speciální modelové edice Ferrari Icona, kterou v roce 2018 odstartovaly modely SP1 a SP2, inspirované otevřenými závodními vozy z 50. let. Zdroj: RM Sotheby

V roce 2021 přišlo uzavřené provedení SP3 odkazující na o deset let mladší závodní stroje, především na model 330 P3/4. Zdroj: RM Sotheby

V interiéru dominují dva odstíny černé barvy, které projasňují žluté bezpečnostní pásy a výšivky vzpínajícího se koně na opěrkách hlavy. Zdroj: RM Sotheby

Zajímavým detailem je šachovnicový motiv použitý na palubní desce a cloně přístrojového štítu. Jde o speciální dekor zhotovený z karbonového kompozitu používaného týmem F1 Scuderia Ferrari. Zdroj: RM Sotheby

Aby toho nebylo málo, k vozu patří i řada doplňků. Zdroj: RM Sotheby

Samozřejmostí je návod k obsluze, záruční list, sada nářadí, nabíječka baterie a sada krycích plachet. Zdroj: RM Sotheby

Specialitou je karbonová kabelka ve tvaru auta s nastavitelným řetízkem na nošení přes rameno. Zdroj: RM Sotheby

Její vnitřek je čalouněn žlutou látkou stejného druhu, jaký je použit v interiéru. Zdroj: RM Sotheby

Tento kousek nese sériové označení „599+1“, čímž dává jasně najevo, že vznikl dodatečně a uzavřel tak modelovou řadu číslem 600. Zdroj: RM Sotheby
Kromě výjimečné konfigurace měl i ušlechtilý účel, a to věnovat celou svou vydraženou částku nadačnímu fondu Ferrari, který prostřednictvím charitativních organizací podporuje celosvětové vzdělávání. Zdroj: RM Sotheby
Vůz se prodal během Monterey Car Week za rekordních 26 milionů dolarů, tedy přibližně 543 milionů korun. Zdroj: RM Sotheby
Tato částka bohatě pokryje náklady na výstavbu nového kampusu kalifornské školy Aveson Charter School, který byl zničen požárem začátkem letošního roku. Zdroj: RM Sotheby
Vyprodané Ferrari SP3 dostalo ještě jeden kus. Vydělalo půl miliardy na dobrou věc

Mario Rychtera
18. srpna 2025

Limitovaná série 599 vozů je uzavřena, ale Ferrari přidalo dodatečný exemplář s označením „599+1“. Vzácný model se v aukci prodal za 26 milionů dolarů a celý výtěžek míří na podporu vzdělávání.

Ferrari SP3 je beznadějně vyprodaný model, k jehož zakoupení se 599 VIP klientů zavázalo ještě před zahájením výroby. Ale když jde o dobročinný účel, Ferrari rádo udělá dobrý skutek. Tento kousek nese sériové označení „599+1“, čímž dává jasně najevo, že vznikl dodatečně a uzavřel tak modelovou řadu číslem 600.

Kromě výjimečné konfigurace měl i ušlechtilý účel, a to věnovat celou svou vydraženou částku nadačnímu fondu Ferrari, který prostřednictvím charitativních organizací podporuje celosvětové vzdělávání. Vůz se prodal během Monterey Car Week za rekordních 26 milionů dolarů, tedy přibližně 543 milionů korun. Tato částka bohatě pokryje náklady na výstavbu nového kampusu kalifornské školy Aveson Charter School, který byl zničen požárem začátkem letošního roku.

Vydražené Ferrari je speciální nejen svým posláním, ale také konfigurací. Zakázkové studio Ferrari Tailor Made mimořádně použilo celoplošné logo Ferrari, které vůz barevně rozděluje na žlutou a černou část tvořenou prvky z karbonového vlákna. Ty ostatně najdeme jako kontrastní prvek po celé karoserii. Třešničkou jsou kovaná kola s průměry 20 palců vpředu a 21 palců vzadu, skrze něž prosvítají žluté brzdové třmeny.

V interiéru dominují dva odstíny černé barvy, které projasňují žluté bezpečnostní pásy a výšivky vzpínajícího se koně na opěrkách hlavy. Zajímavým detailem je šachovnicový motiv použitý na palubní desce a cloně přístrojového štítu. Jde o speciální dekor zhotovený z karbonového kompozitu používaného týmem F1 Scuderia Ferrari. Látkové čalounění Q-Cycle je vyrobeno z recyklovaných pneumatik.

Uprostřed najdeme dvanáctiválec o objemu 6,5 litru s výkonem 618 kW, spojený se sedmistupňovým automatem. Vzhledem k tomu, že tato sestava vůz katapultuje na stovku za 2,85 sekundy a metu 200 km/h zdolá za 7,4 sekundy, nebylo další ladění potřeba. Při takové palebné síle je dobré zmínit, že v té době šlo o historicky nejpropracovanější vůz značky z hlediska aerodynamiky.

Aby toho nebylo málo, k vozu patří i řada doplňků. Samozřejmostí je návod k obsluze, záruční list, sada nářadí, nabíječka baterie a sada krycích plachet. Specialitou je karbonová kabelka ve tvaru auta s nastavitelným řetízkem na nošení přes rameno. Její vnitřek je čalouněn žlutou látkou stejného druhu, jaký je použit v interiéru.

Vůz je součástí speciální modelové edice Ferrari Icona, kterou v roce 2018 odstartovaly modely SP1 a SP2, inspirované otevřenými závodními vozy z 50. let. V roce 2021 přišlo uzavřené provedení SP3 odkazující na o deset let mladší závodní stroje, především na model 330 P3/4.

Zdroj: RM Sotheby | Zdroj videa: Ferrari

