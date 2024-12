Vypadá jako závoďák, ale může na silnice: Špičková přestavba Fordu Mustang ctí slavnou Cobru

Americká dílna Ruffian Cars, vedená bývalým herním vývojářem Chrisem Ashtonem, už nám v minulosti představila působivé stavby Mustangu ze 70. let i Fordu GT, které jako by vypadly z posledních dílů Need For Speed. Teď nám ale nadaný úpravce přibližuje další dříve dokončenou stavbu – takzvaný FIA Mustang, jenž má blízko okruhové technice závodních vozů z 60. let.

Hlavní inspirací upraveného Fordu Mustang Fastback z roku 1967 byly především Cobry od Carolla Shelbyho, které v závodních specifikacích FIA závodily v 60. letech na evropských okruzích. Na přemotorovaný roadster má v případě rozšířené karoserie odkazovat třeba přední maska bez mřížky chladiče, bokem vyvedené výfuky nebo kola s centrální křídlovou maticí Cobra Mark III od American Racing obuté do old-school vypadající pryže Avon.

Samotná konstrukce původního Mustangu prošla řádným vyztužením, dočkala se posilněné brzdové soustavy a taky přepracovaného podvozku s tlumiči Bilstein, u kterého firma nabízí naladění čistě pro okruhové využití nebo vhodnější nastavení pro jízdu na silnici. Ačkoliv na to FIA Mustang nevypadá, na veřejné okresky normálně může.

Interiér tedy sice odkazuje na závodní stroje s ochranným rámem, retro skořepinami a čtyřbodovými pásy, s polstrovanými bočnicemi dveří, koberci a metalickým lakováním viditelného plechu si však od přímočaře vykuchaného závoďáku drží odstup. Palubní deska je navíc elegantně čalouněna Alcantarou a volantu s dřevěným věncem sekunduje stylová řadicí páka s madlem jako od pistole.

Motorizace FIA Mustangu se také drží výše zmíněného motivu Cobry – pod kapotou je „small block“ V8 s karburátory Webber, který pochází přímo z vývoje Shelby a jeho konstrukci byste v minulosti našli právě pod kapotou závodních Cober nebo Mustangů GT350. Motor o výkonu 500 koní (368 kW) je spojen s pětistupňovou manuální převodovkou Tremec a svou sílu posílá na zadní kola přes karbonovou hnací hřídel a samosvorný diferenciál.

Případní zájemci o jedinečnou přestavbu Mustangu mají štěstí. Model je nyní u Ruffian Cars na prodej za krásných 699.950 dolarů, tedy v přepočtu asi 16,7 milionu korun.