Vypadá jako legendární Ferrari, ale je to prcek s malinkým motorem. Ani tak nevyjde levně

Ne každý si může dovolit koupit si Ferrari nebo Lamborghini, ale Pontiac Fiero se do rozpočtu většinou vejde. A jak víme, tento model je notoricky známým základem pro vice či méně zdařilé napodobeniny výše zmíněných exotických značek. V Japonsku ale na Fiero jen tak nenarazíte, a tak si ostrované museli najít jinou vhodnou oběť.

Loni na autosalonu v Tokiu jsme mohli obdivovat Ferrari F40 s řádně širokým bodykitem od Liberty Walk. Letos se značka pustila do derivátu pro ty, kteří mají málo místa v garáži. Výsledkem je roztomilá replika Ferrari F40 postavená na základu sportovního kei caru Mazda AZ-1. To je samo o sobě hodně zajímavé auto a možná jich je pro takový projekt škoda, ale pro zchátralé kusy se špatnou karoserií to může být šance na nový život.

Z původních karosářských dílů skoro nic nezůstalo. Příď je vymodelovaná včetně kapoty, blatníků a nárazníku s autentickým lízátkem. Nechybí ani závodní křidélka po stranách. Na první pohled je vidět značné rozšíření oproti originálu. Tomu odpovídají nové panely dveří s naznačeným výkrojem v horní části a nástavce prahů plynule navazují na zadní vytažené blatníky. Kvůli vysoké konstrukci zádě vypadá tato část nejméně harmonicky, ačkoliv pevné křídlo a difuzor se povedly. Černé čelo si můžete přizpůsobit, protože v ceně nejsou přední ani zadní světla. To samé platí i o kolech a koncovce výfuku.

Stejně jako Ferrari F40 není levné, ani tato hračka nebude za pár korun. Za body kit v surovém stavu si Liberty Walk řekne v přepočtu 515.000 Kč. K tomu si přidejte náklady na montáž, slícování, pořízení světel a lakování. Pokud se vám líbí použitá sada kol s průměry 16 palců vpředu a 17 palců vzadu, můžete je mít za 325.000 Kč.

V ceně nejsou červená sedadla, která vidíme na fotkách, jelikož interiér i pohonná soustava zůstávají v sériové podobě. To znamená, že celou hmotnost nové sady poveze standardní tříválec o objemu 0,657 litru s výkonem 63 koní.