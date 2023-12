Vypadá jako Land Rover Defender, ale vlastně je to čistý Američan. Stačí se podívat pod kapotu!

Svět restomodů je v Americe už teď vysoce konkurenční. Nově vzniklá společnost to nebude mít lehké, ale naštěstí našla cestu, jak se odlišit.

Vánoce jsou za námi a v lednici zůstala spousta zbytků, které by byla škoda vyhodit. Nezbývá nic jiného, než dát do trouby poslední letošní sekanou, v níž se potkávají kousky kapra, kachny, vinné klobásy a řízečků, jejichž křupavý trojobal vzal dávno za své. Divoká kombinace, ale se správným a dostatečně silným kořením to ve výsledku chutná skvěle.

Podobný mix všeho možného upekla nově vzniklá společnost Legend Motor Co ze Salt Lake City v Utahu a na čerstvě upečenou kůrku prvního kousku dala cenovku 5,75 milionu korun. A není pochyb o tom, že kupec se najde.

Jejich první exemplář má jméno Signature Series 001 a je postavený na základu Jeepu Wrangler JK, na který trojice zakladatelů posadila karoserii z Land Roveru Defender. Nejde však o pouhou transplantaci. Řada dílů skeletu je vyrobena na zakázku z hliníku a karbonu pro snížení hmotnosti. Pozoruhodná je střídmost výběru kol od externího dodavatele, které jsou obuté do terénních pneumatik. Ty přesahují hrany karoserie, proto by přišla vhod i rozšiřující sada podběhů. Páté rezervní kolo je na zadním nosiči.

Roztočit takové „salámy“ chce pořádný motor. Proto se pod kapotu nastěhoval vidlicový osmiválec LT1 o objemu 6,2 litru, výkonu 460 koní a točivém momentu 630 N.m. Standardní Defender V8 má sice 518 koní, ale s motory řady LT se lépe pracuje. Mezi další vylepšení patří podvozek Fox 2.5 a sportovní brzdy Wilwood. Dlouhý dojezd zajišťuje 83litrová hliníková nádrž.

Ani v interiéru nezůstal kámen na kameni. Legend Motor dovnitř vtěsnal novou palubní desku, kůží obšitý volant a sedadla potáhl anilinovou kůží. Samozřejmostí je posílená audiosoustava se subwooferem ve dveřích zavazadelníku.