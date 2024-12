Vypadá jako Ferrari, ale je to Xiaomi. Nové SUV YU7 má skoro 700 koní a stojí pakatel

Po sedanu SU7 představuje čínský výrobce elektroniky další model – SUV se splývavou zádí s názvem YU7. Skoro by se nabízelo, aby první písmena tročku rýpala do americké Tesly a jejích Modelů S a Modelů Y, ale možná je to jen náš dojem, u sedanu mají písmena význam Speed Ultra.

Premiéra vozu proběhla téměř souběžně se zveřejněním homologačních nákresů čínského Ministerstva průmyslu a informačních technologií, skrze které se dostávají na veřejnost finální podoby aut ještě před premiérami. Ty velmi přesně ukazují základní podobu vozů, Xiaomi evidentně nechtělo nechat vydělat grafikům, kteří tvoří spekulativní designy ještě tajných modelů. U finální podoby si nelze nevšimnout podobnosti s Ferrari Purosangue.

Auto má na délku 4999 mm, široké je 1996 mm a vysoké 1600 mm, rozvor měří přesně tři metry. Uváděná hmotnost je 2405 kilogramů, což je velmi podobné jako například u BMW i5 M60 xDrive, Fordu Mustang Mach-E GT či průměrně živeného hrocha obojživelného. Kapacita baterie není zatím známá, ale dá se čekat, že bude využívat i techniku z SU7, tedy NMC Qilin od výrobce CATL o 101 kWh, možná i LFP řešení se 73,6 kWh nebo 94,3 kWh. Vůz má (zřejmě ve vrcholné verzi) dva elektromotory, přední s 220 kW a zadní s 288 kW – celkem má tedy jít o 508 kW (691 k), které nové SUV rozjedou až na 253 km/h.

Dá se čekat, že vůz bude vybaven stejnou nebo podobnou technikou jako sedan SU7 – vzduchovým odpružením s adaptivními tlumiči, infotainmentem s 16,1palcovou obrazovkou o rozlišení 3k a operačním systémem Xiaomi HyperOS, LiDARem, HD kamerami a radary pro asistenční a bezpečnostní systémy. Ceny se na čínském trhu mají pohybovat od v přepočtu 810 tisíc korun do 1,15 milionu korun, tedy podobně, jako u tamní Tesly Model Y.