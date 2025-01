Čeští řidiči letos musejí vyměnit přes 660 tisíc řidičských průkazů. Jak na to? Jde to i online

V letošním roce končí platnost 661.088 řidičským průkazům. Žádost o vydání nového lze řešit klasicky na obecních úřadech či elektronicky přes Portál dopravy. Tam jde podat žádost přes počítač a nezávisle na úředních hodinách, přihlášení probíhá přes Identitu občana, Mobilní klíč eGovernmentu nebo například datovou schránku.

Bude vás to něco stát. Při lhůtě vydání do 20 dní stojí vydání nového průkazu 200 Kč, expresní vydání za 5 pracovních dní stojí 700 Kč. K výměně je zapotřebí předložit platný doklad totožnosti a původní řidičský průkaz.

Nejvíce řidičských průkazů se bude měnit ve Středočeském kraji, a to 93,5 tisíce. Následuje Jihomoravský kraj se 74 tisíci, třetí příčku drží Moravskoslezský kraj s necelými 70 tisíci. Z hlediska věku se pak výměna v roce 2025 nejvíce dotkne osob ve věku 61 let a více, jde o 254 tisíc řidičů, téměř podobné množství pak bude měnit ve věku mezi 41 a 50 lety. Je vhodné připomenout, že od ledna roku 2024 je možné řídit vůz i v případě, že nemáte platný řidičský průkaz u sebe.

Řidičské průkazy se mění jednou za deset let dle evropské legislativy. Výměna průkazů profesní způsobilosti řidiče (žádost o prodloužení platnosti po 5 letech po absolvování pravidelného školení) není na rozdíl o řidičského průkazu proveditelná on-line, ale pouze osobně. Ministerstvo dopravy chystá do budoucna možnost doručování hotových řidičských průkazů do výdejních boxů nebo na výdejní místa i možnost platit správní poplatky on-line.