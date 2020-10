Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc navrhuje prodloužení platnosti řidičských průkazů do 31. 3. 2021.

„Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ stojí v metodickém stanovisku Ministerstva dopravy.

Ministerstvo vnitra oslovilo již minulý týden všech 206 obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, s připomenutím že nemusejí omezovat úřední hodiny, pokud by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti. Je přímo na jednotlivých úřadech, jaká přijmou opatření, například využití rezervačních systémů, aby se netvořily fronty a byly dodrženy hygienické podmínky, zejména rozestupy, spojené s preventivními opatřeními v boji s epidemií.

Opatření možnosti jízdy s propadlým ŘP ovšem platí pouze na období nouzového stavu a pouze v České republice. Pro cesty v ČR si tedy průkaz v tuto chvíli měnit nemusíte.

Co když nový ŘP v tuto chvíli potřebuji?

Pokud nový doklad potřebujete, například pro cesty do zahraničí, Ministerstvo dopravy radí využívat rezervačních systémů úřadů.

Stále přitom platí, že o řidičský průkaz lze zažádat až 3 měsíce dopředu a to na kterémkoli úřadě s rozšířenou působností (jejich mapu najdete na webu Ministerstva dopravy). V žádosti rovněž uvedete, kde si chcete doklad vyzvednout.

K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených ministerstvem vnitra.

Zrychlené vydání dokladu do 5 dnů vás bude stát 700 korun. Vydání ve standardní lhůtě do 20 dnů je zdarma (doklad je zpravidla vyroben do 14 dnů). Pokud je ovšem výměna spojena se změnou údajů v řidičském průkazu, podléhá výměna správnímu poplatku 200 Kč.

Konec platnosti řidičského průkazu najdete na jeho přední straně, konkrétně v kolonce 4b. O konci platnosti dokladu se můžete nechat nově informovat i prostřednictvím Portálu občana.