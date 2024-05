Výměna oleje ve škodovce, levný rodinný mercedes i luxusní SUV z Číny: Sledujte nový televizní Svět motorů!

Už dnes ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action další díl televizního Světa motorů. Na co se můžete těšit?

Je tu středa a s ní nový díl televizního Světa motorů, který odvysílá stanice Nova Action jako tradičně ve 20:30. A začneme zostra - Michal Dokoupil si totiž pro vás připravil test luxusního SUV Voyah Free, které se cenou rozhodně nepodbízí. Umí také trik, který si musejí snad všichni natočit.

Hokejové mistrovství světa už sice skončilo, my ale u ledu ještě chvíli zůstaneme. Kolega Martin Karlík se totiž zajel podívat na rolbu, bez které by žádný pořádný hokejový zápas proběhnout nemohl. Jak se rolba řídí? Je k tomu potřeba nějaký řidičák? A jak je možné, že nedostane na ledu smyk? To všechno se dnes dozvíte.

Po krátké pauze se vrací i Martin Vaculík a ukáže vám, jak si vyměnit olej v moderním autě. Ani u relativně zánovního vozu totiž není potřeba jezdit do autorizovaného servisu a zbytečně platit tisíce korun navíc, to ale neznamená, že není nutné držet se pravidel.

Do rubriky VIP si tentokrát kolega David Šprincl pozval talentovaného herce Filipa Březinu. Devětadvacetiletý rodák z Ostravy a absolvent Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze aktuálně jezdí v Suzuki Vitara a prozradil nám, jaký je řidič a zda se za volantem rozčiluje.

Dnešní díl uzavře Vláďa Kadera testem Mercedesu-Benz GLB. Jde o středně velké SUV postavené na platformě třídy A, je za rozumnou cenu, ale to neznamená, že by bylo ošizené. Může mít naftový motor, pohon všech kol a sedm míst k sezení, navíc může stát méně než Škoda Kodiaq. Vyplatí se?

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .