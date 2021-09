První částicové filtry se v Evropě objevily na přelomu tisíciletí, tedy s příchodem normy Euro 3. Od roku 2005, kdy začalo platit Euro 4, se počet jimi vybavených vozidel výrazně zvýšil. Některé modely, přesněji jejich verze, se však stále vešly do tehdejšího limitu pevných částic ve spalinách. Přísnější norma Euro 5 platná od období 2010-2011 si ale již vyžádala montáž DPF u dieselů plošně. U vozů Škoda bylo DPF nabídnuto už u agregátů TDI s palivovým systémem čerpadlo-tryska. To se však bavíme o předminulé dekádě...

Filtry pevných částic aneb DPF (1/4): Druhy DPF, jejich plusy a minusy

Jak se k částicovým filtrům dieselových motorů chovat a jak tuzemská automobilky řeší případný problém s nimi? Určitě víte, že životnost, a tedy i funkčnost částicového filtru velmi závisí na stylu používání vozidla a jeho dlouhodobé přežití vyžaduje alespoň elementární znalost jeho řidiče.

Filtry pevných částic aneb DPF (2/4): Spolehlivost filtrů

„Částicové filtry ve vozech značky Škoda jsou konstruovány tak, aby nedošlo k naplnění, pokud se zákazník chová k vozu dle pokynů v palubní literatuře a v případě upozornění kontrolkou DPF svým stylem jízdy umožní průběh samočistícího cyklu,“ říká na úvod k filtrům vozů Škoda Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika. A dodává: „Automobilka Škoda Auto u vybraných motorizací nabízí výměnu starého DPF za nový díl se zvýhodněnou cenou. Podmínky výměny a získání cenového zvýhodnění jsou prosté, zákazník si nechá vymontovat originální DPF, případně odevzdá při koupi nového původní originální filtr. Na zvýhodnění má zákazník nárok, pokud vrácený díl nenese známky toho, že s ním bylo neodborně manipulováno, například byl otevřen, či jinak znehodnocen.“

Příklady cen DPF u vozů Škoda Model Číslo dílu Akční cena s DPH Octavia 3 1.6 TDI 04L131669JX 24.900 Kč Scala 1.6 TDI 04L131678NX 24.900 Kč Octavia 3 2.0 TDI/135 kW 04L131648SX 24.900 Kč

Pokud chcete vědět, jak na tom je filtr vašeho vozu, můžete si jej nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu Škoda. „Servisní technik pomocí originální diagnostiky prověří úroveň zanesení a doporučí další postup. V případě, že se filtr zanese na úroveň, ve které je potřeba situaci řešit, prochází diagnostikou celý výfukový systém a prověřují se všechny potenciální závady,“ upřesňuje Karel Starý.

Filtry pevných částic aneb DPF (3/4): 7 rad, jak předcházet problémům

Zde je potřeba dodat, že Škoda Auto svým zákazníkům nenabízí repasované filtry ani jejich byť třeba specifi cké čištění servisní cestou. Tedy že by servis zanesený filtr vymontoval, někam odeslal a ten by se mu následně vrátil vyčištěný. „Jde o díl, který je vystavován vysokým teplotám a náročnému provozu během jeho životnosti, proto by nebylo možné zaručit jeho další dlouhodobou a bezproblémovou funkčnost,“ dodává Karel Starý.

Filtry pevných částic aneb DPF (4/4): Výměna, čištění, vytloukání DPF

Dnes používají filtr také zážehové motory. Jak jsou na tom se životností a servisem?

„U filtrů OPF pro benziny v tuto chvíli výměnný program nemáme. Ze zkušeností vyplývá, že jsou vesměs bezúdržbové. Diagnostika stavu OPF filtru je shodná s diagnostikou DPF filtru,“ uzavírá Karel Starý.

