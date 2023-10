Vylepšený Peugeot 208 má české ceny: Základ „v bídě“ už nekoupíte, top verze může stát přes milion

Faceliftovaný kompaktní hatchback dorazil do tuzemského konfigurátoru. Vstupní verze má nyní skvělou výbavu.

Nedlouho po své premiéře je modernizovaná 208 oficiálně na českém trhu. Když aktuální model vstupoval do prodeje před čtyřmi lety, základem byla značně ořezaná verze Like za 295.000 Kč, nabízená výhradně s atmosférickou 1.2 PureTech o výkonu 55 kW. Tu nyní v ceníku nenajdete, vstupním modelem je výbava Active s 1.2 PureTech 75 a 55 kW.

Základní verze Active je vybavena šesti airbagy, tempomatem a omezovačem rychlosti, paketem Safety s varováním před vyjetím z pruhu nebo aktivním nouzovým brzděním, předními LED světlomety, barevným 10“ dotykovým displejem s bezdrátovým Apple CarPlay a Android auto, manuální klimatizací, všemi okny i zrcátky v elektrice, paketem Look Active a 16“ ocelovými koly. To vše za 375.000 Kč.

Linie Active je dostupná s pestrou škálou motorů – kromě již zmíněné PureTech 75 je dostupná i verze 100 o výkonu 75 kW a také nové hybridní provedení Hybrid 100 se 75 kW, u nějž spalovací jednotku podporuje 21kW elektromotor. Za tu dáte v základu 490.000 Kč. Elektrické provedení e-208 startuje s výbavou Active na 840.000 Kč.

Prostřední výbava Allure přidává přední a zadní parkovací senzory, 10“ digitální přístrojový štít, automatickou klimatizaci, loketní opěrku, lepší infotainment Peugeot i-Connect nebo třeba 16“ litá kola. K dostání je od 450.000 Kč s motorem PureTech 100, a dráž jako Hybrid 100 a e-208.

Vrcholné provedení GT je určeno pouze pro elektrifikovaná provedení Hybrid 100 a Hybrid 130 (100 kW) a e-208. K tomu, co má Allure, přidává full LED světlomety, paket VisioPark 1 s parkovací kamerou, hands free přístup, paket LED Ambiance, čalounění se zeleným prošíváním, indukční nabíječku telefonu, hliníkové pedály nebo například 17“ litá kola. Se slabším z hybridů za něj dáte 575.000 Kč.

VÝBAVA MOTOR AKČNÍ CENA ACTIVE PureTech 75 S&S MAN5 375 000 Kč ACTIVE PureTech 100 S&S MAN6 405 000 Kč ACTIVE Hybrid 100 e-DCS6 490 000 Kč ACTIVE Elektromotor 115 kW / 156 k (Baterie 51 kWh) 840 000 Kč ALLURE PureTech 100 S&S MAN6 450 000 Kč ALLURE Hybrid 100 e-DCS6 530 000 Kč ALLURE Elektromotor 115 kW / 156 k (Baterie 51 kWh) 875 000 Kč GT Hybrid 100 e-DCS6 575 000 Kč GT Hybrid 136 e-DCS6 600 000 Kč GT Elektromotor 115 kW / 156 k (Baterie 51 kWh) 920 000 Kč

Pro zajímavost jsme zkusili maximální možnou konfiguraci s výbavou GT a v elektrickém provedení. U této verze je základní cena 920.000 Kč, když ale přidáte v konfigurátoru vše co jde (online 3D navigace, panoramatické okno, tažné zařízení, pakety Vision a Drive Assist Plus, střechu Black Diamond plus lak), lze se s prckem dostat na 1.058.000 Kč.