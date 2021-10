Vylepšený Ford Fiesta přijel do Česka. Atmosféru si ponechal, známe i ceny ST

Modernizovaný Ford Fiesta se nám oficiálně představil letos v září. Nyní už české zastoupení značky zveřejňuje ceník vylepšeného modelu, a to včetně hot hatche ST. S příchodem novinky na trh přitom Ford uvádí standardní model v rámci zvýhodněné nabídky Winter Edition, která snižuje cenovku až o 65.000 Kč. Akce platí do 31. prosince nebo do odvolání a je omezena počtem odebraných vozidel.

Základní cena vylepšené Fiesty tak zůstává vcelku atraktivní, navíc když Ford i po modernizaci ponechal v nabídce výchozí atmosférický motor 1.1 (75 k/55 kW) s manuálním pětikvaltem – dostupný je každopádně pouze v nejnižší úrovni výbavy Trend Edition od akční ceny 329.900 Kč. Ve stejné úrovni je poté dostupný i přeplňovaný 1.0 EcoBoost (74 kW/100 k) s šestistupňovým manuálem od 349.900 Kč.

Mezi hlavní prvky Trend Edition patří LED světlomety, manuální klimatizace, 8palcový infotainment, dvojice USB, elektricky ovládaná přední okna a vnější zrcátka, tempomat s omezovačem rychlosti nebo asistent pro jízdu v pruzích. Auto stojí na 15palcových ocelových kolech s poklicemi.

Motor 1.0 EcoBoost (74 kW/100 k) je dále k mání i pro vyšší výbavu Titanium (od 366.900 Kč), zde už nicméně přichází do nabídky i silnější mild-hybrid 1.0 EcoBoost (92 kW/125 k) od 405.900 Kč, případně od 455.900 Kč ve spojení s dvouspojkovým automatem. Zde už jsou standardem automatická klimatizace, elektrické ovládaní zadních oken nebo zadní parkovací senzory.

Nejsilnější mild-hybrid 1.0 EcoBoost (114 kW/155 k) výhradně s manuálním šestikvaltem je pak k dostání až u sportovně laděné výbavy ST-Line (od 465.900 Kč) a rozšířené verze ST-Line X (od 495.900 Kč). V nabídce vylepšené Fiesty ovšem nechybí ani známá robustnější specifikace Active se zvýšeným podvozkem, začínající s motorizací 1.0 EcoBoost (74 kW/100 k) bez elektrifikace od ceny 391.900 Kč.

Plnohodnotný hot hatch Fiesta ST pak přichází na trh po modernizaci v jediné bohaté výbavě ST X, přičemž u ostrého modelu lze nadále volit i mezi třídveřovou (od 630.900 Kč) a pětidveřovou karoserií (od 645.900 Kč). Motor 1.5 EcoBoost (200 k/147 kW) zůstává v nabídce výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou. Cenu pak může navýšit hlavně příplatková sada Performance (26.000 Kč), která zajistí mechanický samosvorný diferenciál, systém kontroly startu Launch Control nebo světelnou indikaci řazení.

Ford Fiesta 2021: Technická data a české ceny Motor 1.1

PFI 1.0

EcoBoost 1.0 EcoBoost Hybrid

(MHEV) 1.0 EcoBoost Hybrid

(MHEV) Zdvihový objem [cm3] 1084 998 998 998 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 55/5500 74/6000 92/6000 114/6000 Točivý moment [N.m/min] 110/3500 170/3900 210/1750

(200/1750) 220/2500 Převodovka 5M 6M 6M(7A) 6M Zrychlení 0-100 km/h [s] 17,9 11,1 9,2(-) - Max. rychlost [km/h] 165 180 200(199) 219 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,3 5,3-5,7 5,0-5,4(5,3-5,6) 5,0 Provozní hmotnost [kg] 1159 1179 1211

(1251) 1213 Akční cena Trend Edition [Kč] 329.900 349.900 - - Akční cena Titanium [Kč] - 366.900 405.900

(455.900) - Akční cena ST-Line [Kč] - - 435.900

(485.900) 465.900 Akční cena ST-Line X [Kč] - - 465.900

(515.900)​ 495.900 Akční cena Active [Kč] - 391.900 430.900

(480.900) - Údaje v závorkách platí pro automatickou převodovku Powershift. Akční ceny jsou zvýhodněním až 65.000 Kč v rámci nabídky Winter Edition. Akce platí do 31. prosince 2021 nebo do odvolání a je omezena počtem odebraných vozidel.