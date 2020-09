Vylepšená Toyota Land Cruiser má české ceny. Vážně potřebujete Range Rover?

Toyota vylepšila svůj tradiční off-road Land Cruiser počátkem září. Jedním z klíčových prvků modernizace bylo vylepšení naftového čtyřválce 2.8 D-4D, který nyní nabízí výkon 150 kW (204 koní) a dokáže lépe hospodařit se svěřeným palivem. K dispozici je s automatickou převodovkou a samozřejmě i pohonem 4x4.

Novinku koupíte za cenu od 1.465.000 Kč. Již v základní výbavě Prado najdete 7 airbagů, automatickou klimatizaci, LED světlomety, infotainment s úhlopříčkou 8“, chromovanou přední mřížku chladiče či 17palcová kola. Všechny výbavy si mohou připlatit 19.900 Kč za tažné zařízení či 60.000 Kč za sedmimístnou variantu interiéru.

Vyšší výbava Comfort za 1.565.000 Kč váš vůz obohatí o parkovací senzory vpředu i vzadu, vyhřívaný volant, osvětlený boční nášlap či senzor deště. Jako další je tu varianta Invincible, která přidává rozhled okolo celého vozu pomocí kamer, odvětrávaná sedadla, audiosystém JBL nebo i lepší infotainment. Chce za sebe už ale 1.805.000 Kč.

Na samotném vrcholu nabídky stojí verze Executive za 1.850.000 Kč. Zde dostanete například adaptivní podvozek AVS, přední sedadla s pamětí nebo volant potažený kůží a s imitací dřeva. Speciálně pro verzi Executive je pak k dispozici paket VIP, který přidá střešní okno a zábavný systém pro druhou řadu sedadel (obrazovky + Blu-Ray mechanika).

I pokud dáte do nejvyšší výbavy všechny příplatkové prvky, nebude vás stát přes dva miliony. Přitom nenajdete ve celkovém výčtu výbavy v podstatě nic, co by vám vyloženě chybělo. Připočtěte si k tomu ještě 621 litrů základního zavazadlového prostoru a 12 let záruku.

Land Cruiser je velmi schopné auto, které vypadá reprezentativně a umí i hýřit luxusem na palubě. Oproti Range Roveru sice nemá takové technické vymoženosti, ale zase vás vyjde celkem výhodně. Vzhledem ke své kategorii je to totiž dobrá koupě. Range Rover startuje na částce 2.986.643 Kč.