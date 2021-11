Vylepšená Škoda Kodiaq předvádí své doplňky. Samozřejmě hledí i na mazlíčky

Po uvedení modernizace Kodiaqu se Škoda ozývá také s ukázkou originálního příslušenství pro své velké SUV. Kromě zvýšení praktičnosti například s nosiči kol nebo výbavou pro převoz mazlíčků má značka k mání i doplňky vylepšující čistě vizuální stránku modelu.

Z hlediska ochrany SUV jsou v nabídce například přední i zadní lapače nečistot nebo nástupní prahy z ušlechtilé oceli (rovněž usnadňující nakládání zavazadel na střechu). V tomto ohledu nechybí ani příčné střešní nosiče, na které lze upevnit třeba střešní box o objemu 380 nebo až 400 litrů.

Nabídka různých druhů koberečků do interiéru je taky samozřejmostí (celoroční, textilní i gumové), a to i pro možnou třetí řadu sedadel. Do kufru pak může zamířit velká omyvatelná plastová vana nebo rozkládací oboustranný koberec, který má jednu stranu gumovou a druhou textilní. Z tradičních Simply Clever prvků lze do kufru zmínit i síťový program nebo přepážku do plastové vany.

Vzadu nakonec nemusí chybět ani příčná dělicí mříž, montovaná přímo za opěrkami hlavy zadních sedadel. Brání tak nežádoucímu posunu nezajištěných předmětů ze zavazadelníku do prostoru pro cestující a rovněž poslouží k přepravě větších mazlíčků, které bezpečně odděluje od posádky vpředu.

S možností Kodiaqu tahat přívěsy do hmotnosti až 2,5 tuny se přirozeně v nabídce objevuje i tažné zařízení. Pokud jím není auto vybaveno už z výroby při konfiguraci, lze ho instalovat dodatečně. Jedná se o sklopné provedení, kdy je v případě nevyužití tažné zařízení zcela ukryto za zadním nárazníkem. Tažné jde poté kombinovat i se zadním nosičem pro dvě nebo tři jízdní kola.

Přestože je nakonec Kodiaq standardně vybaven litými koly, škodovka dále nabízí i speciální designy z exkluzivní kolekce. Stylovější kola jsou v rozměrech od 17 do 20 palců v různých provedeních a barevných variacích. Jinak má Škoda v nabídce i zvýhodněné zimní sady pneumatik a 18palcových litých kol.