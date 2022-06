Výkon 540 koní a cenovka přes devět milionů. Seznamte se s úchvatnou reinkarnací Alfy Romeo GT

V naších končinách méně známé studio Emilia Auto koncem loňského roku oznámilo smělé plány na projekt moderní reinkarnace ikonické Alfy Romeo Giulia GT ze šedesátých a sedmdesátých let. Nyní jsou hotové první nákresy podvozku s motorem a kompletní exteriér.

Prakticky se jedná o zcela nový vůz, který s klasickou Giulií má společné akorát základní tvar karoserie. Jednotlivé panely však prošly kompletní úpravou. Ty si vyžádala integrace moderního motoru ze současné Giulie Quadrifoglio, což se vzhledem k proporcím vozu zdá až neskutečné. Karoserie byla předu prodloužena o 4 cm kvůli integraci chladičů, ale stejně…

Příď definují nové LED světlomety a trojce cíleně tvarovaných otvorů vedoucích studený vzduch k brzdám, chlazení motoru a intercoolerům plnících turbodmychadla. S ohledem na udržení brzd v optimální teplotě jsou vytvořeny i otvory v kolech. Nově tvarovaná kapota si ponechala zlom na přídi dle originální předlohy. Klenuté blatníky s rozšířenými nápravami rovněž pomáhají udržet stabilitu při enormním nárůstu výkonu.

Podoba interiéru není zcela dokončená, ale můžeme očekávat moderní doplňky jako 8,8palcový infotainment na středovém panelu s možností dodatečné instalace couvací kamery. Samozřejmostí budou široké možnosti personalizace. Studio poskytne i možnost několika různých soundsystémů. Při ceně 9,96 mil Kč je důležité, aby vše dokonale odpovídalo klientovu vkusu.

Bude si moci vybrat podobu dekorů na palubní desce i barevné provedení koberců, čalounění, ochranného rámu a stropnice. Sladění exteriéru s koly a brzdovými třmeny bude také zcela na přání nového majitele.

Studio již začalo zahájilo práce na úvodním prototypu a přijalo první objednávku. Výrobní sloty jsou zatím volné s plánovaným dodáním koncem příštího roku.

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

