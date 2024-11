Východní část Pražského okruhu se začne stavět už v půlce prosince. Vznikne i přeložka vytížené trasy

Již relativně brzy by si měli oddychnout obyvatelé pražského Spořilova, přetížené Jižní spojky a Štěrboholské radiály – úsek 511 mezi dálnicí D1 a Běchovicemi se měl dle původních odhadů začít stavět až v příštím roce, začne se ale již letos. Rozrytého pásu archeologického průzkumu si mohli řidiči na plánované trase a například na dosti vytížené silnici mezi Uhříněvsí a Říčany všímat již od května letošního roku, skutečná stavba pak započne v polovině prosince roku 2024.

„Moderní šestipruhová infrastruktura bude zahrnovat dva tunely, devatenáct mostů a šestnáct protihlukových stěn, které budou mít celkem 8 kilometrů,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Podle propočtů ŘSD bude tímto úsekem jezdit v roce 2030 denně 70 000 až 80 000 aut. Nyní dosahuje průměrná intenzita dopravy na D0 zhruba 60 000 vozidel denně, z toho nákladní doprava tvoří až 40 procent.

První úseky okruhu byly otevřeny v roce 1984, konkrétně mezi Satalicemi a Běchovicemi na východě Prahy a mezi Slivencem a Třebonicemi na západě. V roce 1993 došlo k rozšíření východního úseku z Satalic do Běchovic. Mezi lety 2000 a 2001 byl západní úsek prodloužen z Třebonic přes Řepy až do Ruzyně. Významným milníkem bylo otevření 23 km dlouhého jihozápadního úseku mezi Slivencem a dálnicí D1 v roce 2010, který zahrnuje Lochkovský tunel a Radotínský most, nejdelší mostní konstrukci v České republice.

Další plánované úseky zahrnují severní část okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí, konkrétně úseky 518, 519 a 520 o celkové délce 28,8 km. Výstavba těchto úseků je plánována na období 2027–2030. Tyto úseky propojí dálnice D7, D8 a D10 a umožní tranzitní dopravě obejít centrum města. Současně s výstavbou úseku 511 bude vznikat přeložka silnice I/12 na trase Běchovice – Úvaly.