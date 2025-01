Vybrali jsme tři nejvtipnější reklamy roku 2024. Pobavil Christopher Walken i krádež aut

Automobilové reklamy umí být pořádně zábavné a některé z nich jsou již ikonické. Podaří se některé letošní získat legendární status? To ukáže až čas.

Christopher Walken!

Automobilka BMW sáhla při svém spotu na Super Bowlu na jistotu a vzala si legendárních herce Christophera Walkena, kterého můžete znát třeba z filmu Ospalá díra nebo z videoklipu od Fatboye Slima k písni Weapon of Choice. Oscarový vítěz v tomto spotu zkouší prožít svůj běžný den, akorát ho každý imituje.

Francie a revoluce

Dvojice Citroën C3 a e-C3 dostala úžasnou velkoprodukční reklamu. Je to vlastně takový krátký akční filmeček, který natočil Fredrik Bond. Ve snímku se skupina rebelů rozhodne ukrást flotilu malých elektrických citroënů z garáží francouzského paláce. Následkem je vážně skvěle natočená a hlavně vtipná reklama.

Toyota to zase dokázala

Jestli se na někoho můžeme s kvalitními reklamami spolehnout, tak je to rozhodně Toyota, která už si připsala několik legendárních kousků. Tentokrát to asi žádný velký zásah nebude, protože spot na novou Toyotu Tacoma není zas tak zásadní, ale je to vtipné a navíc se už dnes moc nevidí taková akční jízda, což platí i pro ten Citroën.