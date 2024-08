Vybíráme sportovní elektromobil do dvou milionů. Nabídka začíná být pestrá, vejde se i prémiovka

Zbláznili jsme se? No, my ne. Sportovní elektromobil je nový pojem, kterým automobilky obohacují některá svá auta. Tohle jsou ty, které můžete koupit do dvou milionů.

Pojem sportovní elektromobil je v automobilovém průmyslu něco nového, pokud tedy nepočítáte věci typu první Tesla Roadster a jí podobné. Jejich existence je ale snadno opodstatněná, protože je tu stále velká část lidí, která se chce s auty bavit a to jim musí nabídnout i pohon elektrický. Emoce a smysl takových aut dejme teď stranou, prostě jsou tu a říkají si sportovní. Tak která to jsou?

MG4 XPower

Tohle auto je velké překvapení z Číny, stojí 999.900 Kč a evropským autům prozatím vypálilo rybník. Čekali jsme, že jako první přijde s ostrým hatchbackem do zásuvky koncern Volkswagen, nebo minimálně nějaká značka z koncernu, ale pokud pomineme ty verze GTX a Cupru Born, tak vlastně nebylo o co stát. A najednou Čína - 435 koní, pohon všech kol, velké brzdy a stovka za 3,8 sekundy.

Volkswagen už nějaké to elektrické GTI připravuje, takže to nebude tak, že MG si podrží monopol, ale přišlo prostě první. A také bude mít jako první, alespoň se to tak zdá, elektrický kabriolet za nějaké rozumné peníze - MG Cyberster. A další příjemná věc - není to tak, že za milion máte z MG4 XPower polotovar, už v základu je tepelné čerpadlo, adaptivní tempomat, 360stupňová kamera, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů nebo automatická dálková světla.

Alfa Romeo Junior Veloce 280

Stejnou techniku jako tohle auto mají také nový Abarth 600e nebo Lancia Y HF. A pokud někdy představí malý sportovní elektromobil také Peugeot, Opel, DS nebo jiná značka koncernu Stellantis, dá se očekávat, že budou mít tuto techniku také. Jedná o elektromotor o výkonu 280 koní, který pohání přední kola, přičemž je náprava doplněna o mechanický samosvorný diferenciál Torsen.

Jako první auto na našem trhu s touto technikou je ale právě Alfa, která má v čerstvém ceníku v této verzi cenovku 1.219.000 Kč. Má dvacítky kola, velké 382mm brzdy a váží celkem přijatelných 1590 kilogramů, což je málo na elektromobil, ale stále celkem dost na SUV v segmentu B.

Tesla Model 3 Performance

Mnoho majitelů používá variantu Performance pro ježdění na závodním okruhu, k driftování nebo i na řidičské výlety. Jasně, emoce chybí, ale efektivní to auto je. Vůz se také velmi často upravuje a existuje k tomu už spousta kitů. Navíc má jeden z nejlepších poměrů ceny k výkonu na našem trhu, nabídne 460 koní a stovku za 3,1 sekundy za 1.405.990 Kč.

Už v základu máte 20palcová kovaná kola, adaptivní tlumiče, sportovní sedadla a pohon všech kol. Na displeji infotainmentu máte také funkci Track Mode V3, s níž si můžete nakalibrovat pohonné ústrojí podle sebe. Dle WLTP má navíc vůz certifikovaný dojezd WLTP krásných 528 kilometrů.

Hyundai Ioniq 5 N

Asi to nejlepší, co jsme na elektrický pohon a s marketingovým označením „sportovní“ řídili. Hyundai Ioniq 5 N je do detailu promyšlený stroj na zábavu, který si ze sebe umí udělat srandu třeba simulací zvuku stíhačky. Simulace řazení dvouspojkové převodovky je pak promyšlená do takové míry, že se s ní skutečně sžijete a nepůsobí trapně, protože vám pomůže vnímat rychlost třeba na závodním okruhu.

Cena za tento vůz činí 1.799.990 Kč a dostanete za to kombinovaný výkon 650 koní (při funkci N Grin Boost), 21palcová kovaná kola, pohon všech kol, elektronicky řízený diferenciál e-LSD, sportovní sedadla a také akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy. K mání je pak i varianta Everyday s jinými sedadly s funkcí ventilování za 1.839.990 Kč.

BMW i4 M50 xDrive Gran Coupe

V životě jsou některé jistoty a jedna z nich by měla být, že trojkový bavorák bude dobře jezdit. Řada 4 z té třetí vychází a aktuální generace se velmi povedla. Totéž platí o elektrických derivátech, kterým kraluje motorizace M50. Je to čtyřkolka s kombinovaným výkonem 544 koní, která na stovku vystřelí za 3,9 sekundy.

Kombinovaný dojezd vozu se uvádí 419 až 515 kilometrů a vyjde na 1.908.400 Kč. To znamená, že se do dvou milionů vejdete i s pár příplatky. Je to navíc jediná prémiovka na tomto seznamu. Zároveň jde také o auto, které má srovnatelnou alternativu se spalovacím motorem. Za 1.908.400 Kč máte M440i xDrive Gran Coupe s šestiválcem o výkonu 374 koní a čtyřkolkou.