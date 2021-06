Vybírali jsme největší bizarnosti z butiků automobilek. A často zůstával rozum stát

Asi jenom málokdo nikdy nezavítal do e-shopů automobilek či speciálních koutků v autosalonech, kde bývají na prodej produkty pro opravdové fanoušky. Mohou to být trička, čepice, hrnky, modely aut, sluneční brýle či deštníky, zkrátka produkty, kterými na první pohled vyjádříte svou náklonnost k dané značce. Tyto produkty nebývají zrovna levné, ale chápeme, že o ně spousta lidí stojí. Víme to sami – také byste v našich šatnících či poličkách pár takových kousků našli.

Hledáme auto pro bijce Jiřího Procházku! Skvělý vkus mají hlavně Češi a Slováci

Jenže produkty za pár stovek to končit nemusí. Když jsme vymýšleli scénář pro další díl našeho pořadu Týden na zpátečku, kolikrát jsme se nestačili divit, za co všechno jsou lidé schopni utratit peníze. A kolikrát nejde pouze o položky v řádech stokorun – za ceny některých kousků byste si klidně mohli koupit skutečné auto, a dokonce i dům!

Zřejmě nejdražší adventní kalendář mělo Porsche. Co bylo v krabici za 19 milionů?

Ty největší bizarnosti jsme se snažili shrnout do nového videa. Je o něco delší než předchozí díly, ale zařadili jsme novou rubriku a vedle produktů, nad kterými se jistě budete podivovat i vy, připomeneme jeden, na který nedáme dopustit. Je tak vyhlášený, že se mu nevyhnul skandál obřích rozměrů. Pokud vás napadá něco, na co jsme zapomněli, napište nám to diskuse pod článkem. Rádi si rozšíříme obzory!