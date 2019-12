VW v roce 2020 představí 34 novinek, do elektromobilů investuje další miliardy

Celkem 34 nových modelů během roku 2020. S takovým číslem vytasil Volkswagen při zveřejnění svého plánu pro rok 2020. A není překvapením, že celá hromada nových aut budou elektromobily. Do budoucích technologií chce VW do roku 2024 investovat 19 miliard eur (asi 484 miliard korun), z čehož 11 miliard eur (asi 280 miliard korun) poputuje právě do elektromobility.

S investicemi do budoucnosti zmiňuje VW i svůj cíl stát se do roku 2050 automobilkou s neutrální uhlíkovou stopou, jen do roku 2025 pak chce své emise CO₂ snížit o celou polovinu. Není tajemstvím, že takto agresivní a ambiciózní slova mají co do činění se snahou vykoupit svědomí značky po dopadu skandálu Dieselgate z roku 2015.

Právě rok 2020 bude startovní příčkou Volkswagenu pro jeho elektrickou rodinu modelů ID. Do prodeje již oficiálně vstoupí hatchback ID.3, nedávno nám značka představila i koncept elektrického kombíku ID. Space Vizzion, jehož produkční verze se máme dočkat na konci roku 2021. K tomu se chystá ještě dostupnější elektrický hatchback ID. Entry a také v Číně chce VW udělat rozruch například s SUV ID. Roomzz. A to je pouze hrstka v moři nových elektromobilů.

Do roku 2029 už chce Volkswagen prodat 26 milionů elektrických vozidel, k čemuž patří i vize 6 milionů prodaných hybridů. Technicky bude nejpoužívanějšími platformami nových modelů MEB a PPE. Pokud vše půjde dle plánu, do roku 2022 bude VW vyrábět elektromobily v celkem 16 různých továrnách po celém světě.