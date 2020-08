VW Touareg V8 TDI se loučí závěrečnou edicí. U nás byste ji však sháněli marně

Jak už víme, výroba Volkswagenu Touareg s motorem V8 TDI skončí na přelomu září a října, přičemž zvýšený zájem o tuto verzi způsobil, že v Česku není osmiválcový diesel dostupný již od konce letošního května. Jiná situace však panuje v Německu, kde automobilka uvádí speciální rozlučkovou verzi Last Edition pro poslední zájemce.

Touareg V8 Last Edition přichází s paketem R-Line s leskle černě lakovanými detaily na karoserii, černými 21palcovými koly Suzuka a samozřejmě zde nechybí plakety zmiňující konečnou edici a také číslovku jednotlivých vozů.

Klíčovým prvkem je ale samozřejmě onen čtyřlitrový V8 TDI o výkonu 310 kW (421 koní) a točivém momentu 900 N.m, který využívá pohonu všech kol a osmistupňové automatické převodovky. Z nuly na 100 km/h se dostane velké naftové SUV za 4,9 vteřiny, zatímco maximální rychlost je tradičně limitována na 250 km/h.

Určitou náhradou za výkonný diesel v nabídce je samozřejmě nedávno uvedený Touareg R, který spoléhá na plug-in hybridní šestiválec 3.0 TSI s elektromotorem pro kombinovaný výkon 340 kW (462 koní) a točivý moment 700 N.m.

Jedná se tedy o doopravdy poslední možnost, jak Touareg V8 TDI sehnat. VW totiž plánuje uvést výhradně do prodeje v Německu pouze 400 kusů edice Last Edition. Objednávat bude možné od 17. srpna, a to od základní cenovky 104.361 eur (asi 2,7 milionu korun).

Galerie doplněna o standardní VW Touareg V8 TDI.