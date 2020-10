VW Touareg eHybrid má české ceny. Je levnější než V8, zcela ho však nenahradí

Současná generace SUV Touareg je posledním Volkswagenem, ve kterém se nabízel osmiválcový naftový motor. Včera jsme si při vzpomínce na něj posteskli, protože už nadobro zmizel z českého trhu, je ale potřeba jít dál, přičemž jedinou současnou cestou je rozsáhlá elektrifikace. Že bude bude mít Volkswagen Touareg verzi do zásuvky, víte už dlouho, a přímo se nabízelo, že půjde o tu samou techniku, jakou lze už od loňska pořídit v Audi Q7. Nyní už vůz dorazil také do Česka.

Volkswagen vlajkové lodi nadělil hned dvě verze do zásuvky. Obě kombinují třílitrový šestiválec TSI (250 kW) s elektromotorem (100 kW), navzdory stejné pohonné technice však mají rozdílné systémové výkony (rozdíl je dán pouze softwarem). Je to tím, že zatímco výkonově slabší eHybrid platí za běžnou, řekněme luxusnější verzi, ten silnější si vzala do parády sportovní divize značky na světě je tak první sériově vyráběné elektrifikované erko.

Výkonově slabší eHybrid má 280 kW (375 koní) a je dostupný s liniemi Atmosphere a Elegance. Doplnil nabídku motorů 3.0 TSI/250 kW a 3.0 TDI/210 kW, které nedávno prošly emisní úpravou. Základní cena hybridu činí 2.018.900 Kč, oproti běžným verzím ale dostanete ve standardu Innovision Cockpit, střešní okno, čtyřzónovou klimatizaci místo dvouzónové a litá 19" kola. Připlatit si můžete za vzduchové pérování bez natáčení zadních kol, objednat ale nelze pakety R-Line, Black Style či rezervní kolo.

Touareg R je trochu jiná káva. Jakožto nový vrchol nabídky nabízí systémový výkon 340 kW (462 koní), vždy je osazen paketem Black Style s černou maskou chladiče a jeho výbava vychází z linie R-Line. Oproti ní ale ve standardu dostanete třeba světlomety IQ.Light, Innovision Cockpit, čtyřzónovou klimatizaci, sportovní vyhřívaný multifunkční volant, kožené čalounění Vienna R, 20“ kola Braga či podsvícené prahové lišty.

Cena Volkswagenu Touareg R na českém trhu činí 2.212.900 Kč, v porovnání s nyní již ukončenou verzí V8 4.0 TDI tedy ušetříte. Touareg V8 totiž v době vstupu na náš trh stál 2.294.900 Kč (Atmosphere i Elegance) a sportovnější R-Line začátkem letošního roku, když bylo ještě možné motor V8 objednat, vycházel na 2.409.900 Kč.

S novým erkem, které má vyšší systémový výkon než V8, ušetříte, jak ale vyplývá z našeho srovnání technických údajů, rychlejší nebudete. I kvůli 17,9kWh akumulátoru je totiž hybrid těžší než osmiválec a dynamikou má blíže k šestiválci 3.0 TSI s výkonem 250 kW. Taková je dnes doba…