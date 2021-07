VW spouští Over-the-Air aktualizace modelů ID. Majitele čekají nové funkce i opravy

Volkswagen se již při uvedení elektromobilu ID.3 zařekl, že jeho rodina elektrických modelů bude po softwarové stránce postupně vylepšována, aniž by majitelé museli k nutné aktualizaci do servisu. Od léta tedy VW spouští program takzvaných Over-the-Air aktualizací, kdy se software v modelech ID. aktualizuje bezdrátově on-line na dálku, podobně jako to umí třeba dnešní smartphony.

Ostatně ID.3 také původně nastoupilo do prodeje bez některých dříve oznámených funkcí. Právě ID.3 tak bude prvním modelem, který obdrží poslední softwarovou verzi ID.Software2.3, zajišťující vylepšení v oblasti funkcí vnitřního osvětlení, optimalizaci v rozpoznávaní okolí vozu a vyladění adaptivních funkcí světlometů. Na vylepšení designu, ovladatelnosti a stability infotainmentu dojde také.

První aktualizace dorazí ke skupině prvotních majitelů ID.3, tedy takzvanému First Movers klubu, a to během letošního července. Aktualizace pro ostatní majitele ID.3, ale také ID.4 a ID.4 GTX budou postupně následovat. VW plánuje v budoucnu aktualizovat software modelů ID. každých 12 týdnů.

Volkswagen se označuje za první velkou automobilku, která bude tímto způsobem udržovat své modely vždy aktualizované. Celkem lze takto komunikovat s více než 35 řídícími jednotkami ve vozech ID. Nakonec si VW vytváří i půdu pro obchodní model, ve kterém si budou moci majitelé i po koupi vozu dokupovat/stahovat další funkce a prvky výbavy.