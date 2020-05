VW Sharan se zatím do hrobu nechystá. Brzy ale přijde o všechny naftové motory

Druhá generace Volkswagenu Sharan je na trhu od roku 2010 a dosud prodělala spíše kosmetické změny. Ačkoliv se může zdát, že MPV s možností volby pohonu všech kol už spíše dožívá, ve skutečnosti se stále těší velké oblibě a do důchodu se nechystá. Podle informací IHS Markit z listopadu 2019 jeho výroba skončí až na podzim roku 2022 (totéž by mělo platit pro Seat Alhambra), přičemž nepřímá náhrada dorazí o rok později. MPV to sice bude, ale elektrické na základě konceptu Volkswagen ID Buzz.

Nejnovější ceník sharanu pro náš trh není ani týden starý. Zahrnuje benzinové i naftové motory s výkonem od 110 do 130 kW a tradičně i pohon všech kol. Tento stav ale vydrží už jen pár týdnů. Na přelomu září a října totiž dojde k ukončení výroby naftových verzí a vůz kvůli tomu přijde i o pohon 4x4, který je nyní dostupný s motorem 2.0 TDI/130 kW v kombinaci s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG.

Přelom září a října je pro některé modely Volkswagenu černým obdobím, protože vedle turbodieselů v sharanu skončí i motor 2.0 BiTDI/176 kW v passatu a osmiválec 4.0 TDI/310 kW v touaregu. Jenže zatímco nabídku passatu a touaregu doplní nové motory, sharanu zůstane benzinová čtrnáctistovka s výkonem 110 kW, kombinovaná s manuální šestistupňovou a automatickou sedmistupňovou převodovkou. V současném ceníku motor 1.4 TSI/110 kW najdete, avšak v kombinaci se šestistupňovými převodovkami.

Aby stihla portugalská továrna AutoEuropa, kde vedle sharanu vzniká i Seat Alhambra a Volkswagen T-Roc, pokrýt výrobu, dojde k ukončení objednávek naftových sharanů o něco dříve. V případě českého trhu se bavíme o červnu letošního roku, bez přehánění tedy máte posledních pár týdnů na to objednat si sharan TDI do výroby. Poté už bude možné sáhnout jenom po skladovkách, kterých ale není moc.

Aktuálně je na webu automobilky k dispozici sedmnáct skladových Volkswagenů Sharan (všechny s motorem TDI), řada z nich se slevou vyšší než čtvrt milionu korun. Oficiální nabídku najdete v tabulce níže, moc dlouho už ale platit nebude.