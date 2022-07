VW se spalovacích motorů nevzdává! Nový čtyřválec je lepší jen v detailech, ale s elektromotorem dají až 272 koní

Lepší funkce vypínání válců, stěhování třícestného katalyzátoru a spalování udržitelných paliv. Kouzlo evoluce koncernové patnáctistovky je v detailech.

Volkswagen na spalovací motory samozřejmě ještě nezanevřel, protože i přitom nejhorším scénáři mají před sebou ještě pěkných pár let života. I nadále tak pokračuje v inovací svých dosavadních jednotek a nyní oznamuje nejnovější dílo od svých motorářů - 1.5 TSi evo2 (nebo EA211 evo2). Proč inovovat zrovna tento čtyřválcový motor? Protože je v nabídce koncernu jedním z nejrozšířenějších - jen nabídku Volkswagenu pokrývá od golfu po passat.

Co je u novinky jinak? Filtr pevných částic a třícestný katalyzátor jsou blíže k motoru a umístěné v jednom modulu. Klíčovým prvkem motoru je vylepšená funkce vypínání válců ACT, nyní ACTplus. Tato již známá funkce umí při nízké zátěži vyřadit z provozu přípravu směsi pro dva válce. Zřetelné to bylo sluchem, protože se přirozeně změnil zvuk motoru. Dále to bylo lehce zřetelné při opětovném sešlápnutí plynu lehkými vibracemi, ale nedělal to každý kus. V každém případě nešlo o nic vyloženě rušivého.

Nyní je tato funkce vylepšená a odpojování a zapojování přípravy směsi pro válce by mělo být o poznání hladší. Volkswagen zároveň zdůrazňuje, že funkce umí být sepnutá po delší dobu než tomu bylo doposud. Další zajímavostí je možnost spalovat paliva z obnovitelných zdrojů, a tento motor bude také základní jednotkou pro budoucí plug-in hybridy. V tomto ohledu mluví automobilka o kombinovaném výkonu až 200 kW (272 koní). To by mimochodem umožnilo zástavbu motoru i do větších aut z koncernu.

Klíčové mechanické prvky motoru však i nadále zůstávají včetně turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Volkswagen dále zmiňuje lepší chlazení. Tak či tak, výstupní výkon je i nadále 110 kW (150 koní). Jako první tento motor dostal model T-Roc modelového roku 2023 včetně verze Cabriolet. Další aplikace budou následovat ještě během tohoto roku.