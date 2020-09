VW se chce zbavit Bugatti. Značku údajně zamýšlí prodat chorvatskému Rimacu

Britský magazín Car přichází s opravdu horkou zprávou. Podle jeho zdrojů totiž koncern VW plánuje prodat slavnou značku Bugatti, která pod jeho křídly funguje od roku 1998. A kupcem nemá být nikdo jiný než chorvatský výrobce Rimac, který si za 11 let působení vydobyl pozici experta na elektrická ústrojí, a to nejen svými hypersporty Concept One a C_Two.

Dle zdrojů britské publikace již prodej značky do rukou Rimacu schválilo nižší vedení VW. Prozatím se ale ještě čeká na rozhodnutí dozorčí rady německé společnosti. Určitou spojitost s VW by přitom Bugatti i ve vlastnictví Rimacu stále mělo. V chorvatském podniku totiž drží 15,5% podíl mimo jiné i německé Porsche, další člen koncernu VW.

VW se chce údajně zbavit finanční zátěže Bugatti a nehodlá do hypersportovní značky směřovat další peníze. Zde ovšem přichází s rozhodujícím slovem i část rodiny loni zesnulého Ferdinanda Piëcha, bývalého předsedy dozorčí rady VW a vnuka Ferdinanda Porscheho, která má v německém VW Group stále rozhodující podíl.

Právě Piëch v roce 1998 uvedl Bugatti pod křídla VW a hypersportem Veyron navrátil francouzské automobilce zašlou slávu. Rodinné příslušníky Piëcha tak mají zbylí členové rady VW přesvědčit o prodeji Bugatti tím, že by jejich milovanému Porsche zvýšili podíl v Rimacu až na 49 %.

Chorvatská firma si od roku 2009 vysokým tempem zajistila silné postavení na rozjíždějícím se trhu elektromobility. V tuto chvíli už Rimac zaměstnává přes 600 lidí a do firmy v nedávných letech investovali třeba Hyundai, Jaguar, Koenigsegg či Magna. Techniku Rimacu ve formě bateriových modulů, elektromotorů a dalšího elektrického příslušenství už nyní používá na 15 automobilových značek.

Velké změny v koncernu VW by podle magazínu Car nemusely padnout jen na Bugatti. Vedení údajně probírá osud i dalších značek. Mezi zmíněnými je Lamborghini, Seat, Italdesign, Bentley a Ducati.