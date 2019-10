VW prý zvažuje prodej Lamborghini. Mohl by se víc zaměřit na domácí značky

Německý koncern Volkswagen začíná údajně uvažovat o tom, že ze svého portfolia značek vypustí italského výrobce supersportů Lamborghini. S celkem překvapivou informací přišel finanční magazín Bloomberg. Koncern prý přemýšlí nad prodejem akcií, nebo i rovnou celého býčího balíčku.

O všem se zatím jedná a je to ve velmi rané fázi. S důvěrnou interní informací přišli lidé, kteří si nepřejí být jmenováni. Prodej by ale dával smysl. Herbert Diess, současný kormidelník celého koncernu, se chce totiž v budoucnu zaměřit hlavně na expanzi svých domácích značek, mezi něž patří Volkswagen, Audi nebo Porsche.

S prořídnutím seznamu značek, o které se musí celý koncern starat, by se právě těmto značkám mohlo věnovat více pozornosti. Volkswagen však dříve referoval, že veřejná nabídka akcií či prodej Lamborghini momentálně nejsou v plánu. Tím by celou kauzu vyvrátil, ovšem bylo to ještě před touto zprávou. Automobilka Lamborghini celou záležitost odmítla komentovat.

Skupina Volkswagen chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní hodnotu. S rostoucími prodeji SUV Urus, přepracovaným Aventadorem a zbrusu novými hybridními superauty za dveřmi má Lamborghini potenciál růstu. I tak je prý ale upuštění divokých býků podle magazínu Bloomberg již v procesu. K finálnímu rozhodnutí by mělo dojít na konci příštího roku.

Pokud se odporoučí Lamborghini, může stejný osud potkat i další součásti koncernu - designové studio Pininfarina nebo italského výrobce motorek Ducati. Otázkou pak je, co s těmito značkami bude dál. Na to si ale budeme muset počkat na oficiální vyjádření.