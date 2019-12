VW poprvé ukázal nový crossover i pro Evropu. Nivus jde jednoduše s dobou

Malý crossover o přibližné velikosti Pola a okořeněný dnes trendy svažující se zádí ve stylu větších SUV-kupé. Takovou novinku Volkswagen chystá již delší dobu a po dříve uveřejněných skicách teď přidává další upoutávku. Městskému crossoveru přitom odhaluje také jméno, nabídka VW se tedy rozroste o nový model Nivus.

V určitém ohledu byste mohli Nivus považovat za stylovější variantu současného T-Crossu, vůči němu by se neměl vnitřním prostorem zásadně lišit, kromě velikosti zavazadlového prostoru. Co se týče designu, směřování VW asi nikoho nepřekvapí a některé prvky včetně LED svítilen zakomponovaných do černého panelu na zádi již ukazuje nový teaser.

Technika pod kapotou se bude nepochybně podobat současně nabízeným motorizacím u nejmenších modelů Volkswagenu. Čekejme tedy různě naladěné tříválce TSI, vrchol by mohl představovat čtyřválec 1.5 TSI a naftovou volbou by mohl být čtyřválec 1.6 TDI. Určitě dojde na manuální i automatické převodovky a zůstane se u pohonu předních kol.

Klíčovým trhem pro Nivus bude Brazílie a další místa Jižní Ameriky, jelikož právě zde Volkswagen auto navrhl. Zatímco produkce má v Brazílii odstartovat příští rok, později chystá VW přenést model také na starý kontinent. V Evropě jej chce vyrábět a prodávat od roku 2021. Zda VW změní jméno modelu pro Evropu, to se teprve uvidí.